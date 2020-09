Arturo Peniche ne prévoit pas de divorcer, mais il reste séparé de sa femme (Vidéo: Chez Mara)

L’acteur Arturo Peniche a donné de quoi parler ce lundi car il a étonnamment révélé une nouvelle sur sa situation familiale. Il était l’invité de l’émission de Mara Patricia Castañeda intitulée En casa de Mara, que la journaliste transmet via sa chaîne YouTube et où elle a donné des détails sur son mariage.

Dans ladite émission, Peniche a avoué qu’il était séparé de sa femme Gabriela Ortiz après 38 ans de vie commune et il a déclaré qu’il ne l’avait pas vue depuis un mois et demi parce qu’ils ne se comprenaient plus et que la relation s’épuisait au point de ne plus fonctionner comme avant.

« Quand ton partenaire commence à voir trop de défauts en toi, c’est parce que tu t’interfères déjà, pour la bonne compréhension, peu de mots … J’ai déjà l’impression que je suis un frein, que je ne travaille pas en tant qu’homme, je ne travaille pas et je veux continuer à fonctionner comme mec et aimer la façon dont je l’aime, mais je me suis déjà rendu compte que je me gênais et que je devais sortir de là « a révélé l’acteur d’une voix étranglée.

Arturo Peniche a eu des pertes proches dans sa famille dérivées du COVID-19 (Photo: Instagram @arturopenicheof)

Cependant, le premier acteur de feuilleton a affirmé que ne considère pas le divorce comme une option puisque « Je ne veux plus d’échecs dans ma vie, c’est pourquoi je ne divorce pas … Je ne vais jamais divorcer … peut-être qu’elle partira, peut-être qu’elle aura besoin d’un divorce un jour, mais je ne pense pas que cela puisse arriver ».

Peniche, qui a également annoncé son retour à Televisa, une société où il a forgé sa carrière à la télévision, participera à la nouvelle production de Carlos Moreno, et a assuré se sentir calme et en paix face à la décision de s’éloigner de sa femme, même si ce sont leurs enfants qui sont inquiets et attristés par la situation.

« Je leur ai dit de rester neutres, ils n’aiment pas la question mais je ne peux pas vivre avec quelqu’un qui me gêne, ça me fait sentir ça, je la bouleverse même avec la vérité, je ne veux plus l’offenser »ajoutée.

L’acteur a avoué que les problèmes avec sa femme se sont aggravés au milieu de la pandémie (Photo: Instagram @arturopenicheof)

Le protagoniste de feuilletons tels que María Mercedes et Entre l’amour et la haine a expliqué que la pandémie que traversent le Mexique et un grand nombre de pays a eu un impact sur leur environnement familial, finissant par rompre la relation avec sa femme, avec qui il était marié depuis 1982.

«Cela s’est très mal passé. J’ai eu de lourdes pertes à cause de ce virus heureux, il y avait des parents qui ont récupéré et d’autres qui ne l’ont pas fait. J’étais très affligé, pendant un mois je n’ai pas pu dormir, j’ai pleuré. Dans ces pertes, mon mariage », Il a exprimé à la stupéfaction des personnes présentes à l’enregistrement.

L’acteur de 58 ans a déclaré sa femme Il est venu récriminer son absence pendant cette période de confinement, car il était loin de son enregistrement à domicile. Il a exprimé qu’il ne pouvait pas s’approcher de la ville pour réduire le risque d’être infecté, ce qui a causé l’inconfort de sa femme, mais a assuré qu’il était conscient du bien-être de ses proches:

«Elle pense que je n’ai rien fait et je suis déjà énervée qu’ils ne me reconnaissent pas comme un chingón dans tout, parce que je le suis. J’ai pris la décision de sortir de là (en mariage), je n’ai pas revu Gabriela depuis un mois et une foire « révélé.

L’acteur est sur le point de rejoindre les enregistrements d’une nouvelle production de Televisa (Photo: Instagram @arturopenicheof)

«Ça fait mal aux mères, c’est la vérité, ça fait mal aux mères, mais comme je suis un homme de parole, j’ai déjà décidé de pas plus, au revoir« ajoutée.

Arturo Peniche est arrivé à l’autel avec Gabriela Ortiz en 1982 et ensemble ils ont eu deux enfants, Brandon et Khiabet.

Arturo Peniche et Gabriela Ortiz se sont mariés en 1982 (Photo: archive)

Il y a 9 ans, L’acteur s’est dit satisfait de son mariage et entretenait une relation de confiance avec son partenaire, Cela a été révélé au magazine TVyNovelas lorsqu’ils se sont mariés pendant 29 ans:

« Chaque personne doit élaborer un projet de vie, et je l’ai fait depuis que j’ai épousé Gaby. Nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés en tant que couple et cela nous a permis de continuer. Quand elle passe 30 ans, une femme est solide, mature, avec un jus délicieux dans l’âme et la peau, elle sait ce qu’elle veut; si vous couchez avec quelqu’un, ce n’est plus rien pour le sexe. Pour moi, une vieille femme est vieille à partir du moment où elle ne se sent plus féminine ».

