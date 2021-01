MADRID, 24 ANS (EUROPA PRESS)

Taïwan a dénoncé dans la nuit de ce samedi que 13 avions chinois ont violé son espace aérien dans ce qui est la plus grande incursion d’avion du géant asiatique, qui revendique la souveraineté de l’île, jusqu’à présent cette année.

Selon le ministère de la Défense taïwanais, l’équipe était composée d’un avion anti-sous-marin Y-8, de huit bombardiers Xian H-6K et de quatre chasseurs Shenyang J-16.

Depuis la mi-septembre, le ministère de la Défense de l’île a publié chaque incursion d’avions chinois car les épisodes sont de plus en plus fréquents alors que les politiques chinoises contre l’île sont de plus en plus agressives, selon l’agence étatique. CHIEN.

Le rapprochement des États-Unis avec Taiwan a contribué à accroître l’hostilité de la Chine, qui désapprouve les démonstrations publiques de coopération entre les deux pays, qui se sont intensifiées ces dernières années.

Peu de temps avant de quitter ses fonctions mercredi dernier, l’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo a levé les restrictions imposées aux diplomates américains sur les relations avec Taiwan.

La nouvelle administration s’est prononcée contre ce dernier incident et a exprimé son “inquiétude” face aux “tentatives de la Chine d’intimider ses voisins, y compris Taiwan”.

“Nous exhortons Pékin à mettre un terme à ses pressions militaires, économiques et diplomatiques contre Taiwan et à participer à un dialogue de fond avec les représentants taïwanais démocratiquement élus”, a déclaré samedi un communiqué du Département d’Etat.

Dans le texte, le nouveau porte-parole de l’institution, Ned Price, assure que les Etats-Unis “approfondiront leurs liens” avec l’île dans le cadre de leur stratégie de soutien aux alliés du pays dans la région indo-pacifique.