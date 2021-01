PHOTO DE FICHIER. Un travailleur compte les factures en pesos colombiens dans un magasin de Bogotá, en Colombie. 28 décembre 2018. REUTERS / Luisa González

Ce 19 janvier Asobancaria ont révélé que, selon leurs estimations, l’économie colombienne pour 2021 va croître, malgré les chiffres de l’année précédente, lorsque l’économie a été touchée par la pandémie de coronavirus.

Selon les estimations, Le coût de la pandémie dans l’économie colombienne se traduira par une contraction de 7,2% en 2020, un chiffre qu’elle partage avec le gouvernement national.

Le syndicat soutient que cette contraction s’explique par la pandémie et la baisse de la consommation privée, des investissements et du commerce extérieur. En outre, on estime que le chômage sera élevé et que le taux de chômage pourrait être d’environ 16% en 2020, même s’il devrait tomber à 12,6% à la fin de 2021.

Asobancaria s’attend à ce que le rebond donne une croissance de 4,6%, loin des 5% attendus par le ministère des Finances. Cette réactivation, prévient l’analyse, aura son explication dans les composantes de la demande.

Dans le même temps, un léger rebond de l’inflation est estimé (2,6%), tandis que le déficit du compte courant s’élargirait pour atteindre des niveaux de 3,6% du produit intérieur brut (PIB).

Malgré cela, l’union bancaire affirme ne pas croire que la Colombie puisse atteindre les niveaux d’activité économique de 2019 jusqu’en 2022, dans une prévision positive.

«Si les risques macroéconomiques vont diminuer grâce à la reprise du marché du travail, à l’ancrage des anticipations d’inflation et à la politique accommodante de la Fed, des aspects comme la dégradation de la qualité du portefeuille après la fin du programme d’allégement des débiteurs, la viabilité budgétaire, la deuxième vague de la pandémie et la mise en œuvre du plan de vaccination feraient partie du panorama des risques pour 2021 ».

Asobancaria plaide pour que le gouvernement mette en œuvre des réformes fiscales, du travail et des retraites afin de rendre le pays plus compétitif cette année.

«Ces avancées permettront de relancer l’activité productive et de retrouver les niveaux de croissance potentielle de l’ordre de 4,0% et 4,5%, si nécessaires pour limiter les écarts économiques et sociaux que cette pandémie a laissés, et augmenter de manière durable le niveaux de croissance de la productivité multifactorielle », conclut le document.

Les effets que le coronavirus a laissé dans le pays sont de plus en plus inquiétants, le problème de santé est le principal problème, mais aussi l’économie des Colombiens qui s’est détériorée et continue d’être gravement impactée par les restrictions strictes qui ont été déclarées ces derniers jours, comme l’a révélé l’Association nationale des institutions financières (ANIF).

L’entité a livré une nouvelle étude sur le comportement du marché du travail en Colombie au cours de l’année écoulée et il a été démontré que, malgré la fermeture opérationnelle de différentes industries, le taux de chômage clôturerait 2020 entre 15,5% et 16%. Des chiffres serrés ont révélé le Département administratif national des statistiques (DANE), quand il a montré que le taux de chômage en octobre de l’année dernière était de 14,7%. En résumé, la moyenne du taux depuis le début de l’année était de 16,3%.

En novembre le taux d’occupation sur le territoire national était de 53,2%, cela représentait sans aucun doute une réduction de 4,6 points par rapport à ce qui avait été enregistré en novembre 2019. En d’autres termes, la population occupée a diminué de plus de 1,5 million de personnes par rapport à ce qui avait été observé il y a un an. Cependant, ils réitèrent que la population employée a augmenté d’environ 165 000 personnes depuis octobre.

La plus grande préoccupation a à voir avec les revenus des Colombiens, car selon l’ANIF et la réduction à novembre, la qualité de vie a été considérablement affectée par la réduction brutale du revenu total. Selon les calculs de l’association, la perte de revenu du travail accumulé, entre mars et novembre, s’élève à 29,6 milliards de pesos (3,3 milliards de pesos par mois), soit environ 2,8% du produit intérieur brut (PIB) .

Malgré la baisse des revenus du travail, ils se sont lentement redressés en raison de la réouverture de l’économie, mais la tendance est fragile, a estimé le président de l’ANIF, Mauricio Santamaría.

Selon le rapport, Sur les 3,3 millions de chômeurs en novembre, 57,6%, soit 1,9 million, se trouvent dans les 13 principales villes et agglomérations, qui ont enregistré un taux de chômage de 15,4%, dépassant le registre national. Cela montre clairement que les autorités locales ont un grand défi en termes de politique publique pour réduire le chômage dans les principaux centres urbains, car ceux-ci représentent une part plus importante du PIB national.

