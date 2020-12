01/10/2020 Asraf Beno se positionne dans la guerre entre Kiko Rivera et Isabel Pantoja. MADRID, 19 ans (CHANCE) On a beaucoup parlé au cours de ces semaines de ce qui se passerait entre Isa Pantoja et Asraf lorsque ces deux-là auraient quitté La casa fuerte. Dans le concours, nous avons pu voir le type de relation que les deux entretiennent et la vérité est que ce qu’ils veulent que nous voyions laisse beaucoup à désirer. Loin du bonheur et de l’entraide, on a vu la fille de la chanteuse seule à de nombreux moments et le mannequin lui en donner un de citron vert et un autre de sable. EUROPE SOCIÉTÉ ESPAGNE

On a beaucoup parlé au cours de ces semaines de ce qui se passerait entre Isa Pantoja et Asraf lorsque ces deux-là quitteraient The Strong House. Dans le concours, nous avons pu voir le type de relation que les deux entretiennent et la vérité est que ce qu’ils veulent que nous voyions laisse beaucoup à désirer. Loin du bonheur et de l’entraide, on a vu la fille de la chanteuse seule à de nombreux moments et le mannequin lui en donner un de citron vert et un autre de sable.

Après leur départ jeudi dernier, les deux semblent avoir poursuivi leur voyage en solo. On a vu Asraf Beno se rendre chez ses parents, être avec ses frères et sœurs, aller voir son représentant, faire ses courses au supermarché, mais tout cela seul et sans rien dire à la presse.

Dans l’un des moments où nous l’avons surpris chez ses parents, Asraf Beno a affirmé qu’il avait du mal à s’adapter à la réalité: “Eh bien, j’y vais petit à petit.” Quant à savoir si le concours a fait des ravages sur le couple, le mannequin a assuré qu’il n’y avait pas eu de conséquences entre eux: “Conséquences?”

Ce que nous ne savons pas, c’est ce que va penser Isa Pantoja de tout cela et où il est, beaucoup disent qu’il a voyagé dans le sud pour rencontrer son fils et, accessoirement, voir sa mère, qui est plongée dans une profonde tristesse pour tout. ce qui est arrivé à son fils Kiko Rivera.