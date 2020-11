01/10/2020 Asraf Beno se positionne dans la guerre entre Kiko Rivera et Isabel Pantoja. MADRID, 11 (CHANCE) “La maison forte” ne fait que commencer et, en moins d’une semaine de compétition, elle nous a déjà laissé de grands moments (et tous liés à la famille Pantoja). Après la dépression nerveuse qu’Isa Pantoja a subie lorsqu’elle a découvert certaines des déclarations de Kiko Rivera contre sa mère, et plus tard l’appel en direct du DJ pour féliciter sa sœur et, incidemment, parler de la guerre de sa famille. C’est désormais Asraf qui, plus sincère que jamais, s’est exprimé haut et fort pour se positionner dans l’affrontement entre Isabel Pantoja et son fils Kiko. EUROPE SOCIÉTÉ ESPAGNE

“La maison forte” ne fait que commencer et, en moins d’une semaine de compétition, elle nous a déjà laissé de grands moments (et tous liés à la famille Pantoja). Après la dépression nerveuse qu’Isa Pantoja a subie lorsqu’elle a découvert certaines des déclarations de Kiko Rivera contre sa mère, et plus tard l’appel en direct du DJ pour féliciter sa sœur et, incidemment, parler de la guerre de sa famille. Maintenant c’est Asraf qui, plus sincère que jamais, s’est prononcé haut et fort pour se positionner dans l’affrontement entre Isabel Pantoja et son fils Kiko.

Le fiancé d’Isa Pantoja a été le premier à affronter le «miroir de l’âme» pour ouvrir la chaîne et avouer, à travers les larmes, qu’il «ne passe pas un bon moment» et préfère ne pas se regarder dans le miroir. Avec “plus de ventre et pire corps” qu’avant – il a vu des images de lui-même enfant dans son reflet – mais avec le même caractère que toujours, Asraf a été sincère à propos de la petite fille du clan Pantoja, dont il assure que “j’ai l’amour de ma vie »et sur sa relation avec la mère de sa petite amie.

Plus clairement que jamais, le Marocain a révélé que «je me sens coupable de m’entendre mal avec la mère d’Isa parce que cela a affecté Isa. J’étais le méchant et l’autre – en référence claire à Omar Montes, le dernier petit ami de Chabelita et avec qui elle tonadillera s’entend très bien – le bon et j’ai passé un mauvais moment. Je ne sais pas s’il l’a fait avec méchanceté ou sans méchanceté, mais ça faisait mal quand j’ai dit à Isa qu’il aimait l’autre plus que moi. Je sentais qu’il ne valait rien. ” “Je ne comprendrai jamais à quel point Isabel Pantoja s’est comportée avec sa fille à la télévision. Elle ne l’a jamais soutenue”, a-t-elle critiqué la chanteuse.

Quelques critiques qui ne se sont pas arrêtées là. «J’ai vu beaucoup de choses que je n’ai pas aimées. Une mère doit toujours être là. Isabel Pantoja ne va ni ne vient me voir. Elle s’est excusée auprès de moi à Cantora mais un jour dans mon programme j’ai vu une transformation que je n’aimais pas. J’ai vu une Isabel Pantoja qui n’est pas celle que je vois à Cantora. Elle m’a dit «dans tes rêves, tu aurais été là où tu es maintenant avec ma fille et moi. Pas même dans tes rêves tu ne t’es vu dans cette famille», a ajouté un Asraf peiné avec l’attitude qui a avait avec lui sa future belle-mère.

Et, fidèle à sa sincérité, le fiancé d’Isa n’a pas hésité à se positionner, clairement, dans la guerre de famille entre la tonadillera et son fils: “Je me positionne avec Kiko. Si c’est le vôtre, ils doivent vous le donner. Kiko Il n’a pas été à l’aise avec certaines choses. Il est le seul que j’ai vu un changement sincère. Il m’a rencontré et a continué à me connaître et jusqu’à présent, il n’a rien dit de mal à mon sujet.

Comme si cette poussée vers Isabel Pantoja n’était pas suffisante là où ça fait le plus mal, Asraf a conclu que “je ne veux pas de cette famille où la mère ne parle pas avec la fille, ni le fils avec la sœur …”. Le mannequin, avouant qu’il a beaucoup de “ressentiment” et qu’il dit ces choses parce qu’Isa n’est pas devant lui, il ne sait pas comment sa fiancée va réagir quand elle découvre la critique sévère qu’il a faite à l’une des personnes qu’il aime le plus, sa mère , avec qui après une longue distance, j’ai récemment réglé les choses.