L’entrée d’Efrén Reyero dans “La maison forte” et ses aveux sur un échange de “bisous une nuit” avec Isa Pantoja, ont provoqué une nouvelle bagarre – et nous avons déjà perdu le compte – entre le collaborateur du programme “Ana Rosa “et Asraf Beno, qui, avec sa jalousie et son caractère autoritaire et égocentrique, se sont à nouveau manifestés.

Et est-ce que, très en colère contre les déclarations qu’Efrén fait en réalité à propos d’une prétendue liaison avec Isa, qu’elle nie catégoriquement se cacher dans le fait qu ‘”il est trop vieux pour moi”, Asraf ne comprend pas comment sa petite amie n’a pas arrêté les pieds pour extronista ou comment elle lui permet de dire ces choses sur elle si elles ne sont pas vraies. Ainsi, en présence de Tom et Sandra, le Marocain a une nouvelle fois montré son pire visage avec un accès de jalousie mal justifié qui lui a même fait avouer qu’il ne faisait pas confiance à sa fiancée.

Malgré le fait que Chabelita assure qu ‘”il n’y avait rien” avec Efrén Reyero et qu’elle en est “très sûre”, Asraf a insisté et, se méfiant, a demandé à sa petite amie si elle allait poursuivre l’extroniste quand ils quitteront la réalité pour avoir dit qu’ils avaient eu quelque chose. Quelque chose à laquelle Isa a préféré ne pas répondre, agitant les nerfs du mannequin, qui a insisté pour le lui demander encore et encore, pour finir en disant – quand Tom lui a demandé de “faire confiance à sa femme” – qu’il ne fait confiance à personne, et ni de sa fiancée.

Un manque de confiance qu’Isa s’est senti fatal, agissant et reprochant à Asraf son comportement dans le concours: “Je peux même vous dire l’image que les gens ont de vous. Ils vous ont dit de baisser le niveau, non Tu te bats tellement, que tu vas bien avec moi, que notre relation est un peu à la virule … “. Quelques mots qui ont mis en colère le Marocain qui, démontrant une fois de plus son immaturité et son complexe d’infériorité, a explosé contre sa petite amie. «Mais alors est-ce que vous me favorisez ou me faites du mal? Est-ce pour cela que mon frère m’a dit de me séparer de vous? Quel genre de petite amie ai-je qui l’aime qui a une mauvaise image? , a répondu par un “faites ce que vous voulez” aux nouveaux doutes d’Asraf sur leur relation.

Bien qu’ils aient finalement résolu ce nouveau nid-de-poule dans leur parade nuptiale, nous ne nous trompons pas trop si nous disons qu’Isa et Asraf dans la même équation semblent n’avoir aucun avenir.