Par Andrew MacAskill

LONDRES (.) – Julian Assange, le fondateur de Wikileaks qui se bat pour éviter l’extradition vers les États-Unis depuis la Grande-Bretagne, a été averti mardi par un juge qu’il sera expulsé de la salle d’audience et jugé en son absence s’il continue d’interrompre la procédure.

Les autorités américaines accusent Assange, 49 ans, d’origine australienne, d’avoir conspiré pour pirater les ordinateurs du gouvernement et d’avoir violé une loi sur l’espionnage en relation avec la publication de câbles confidentiels par WikiLeaks en 2010-2011. Assange a crié « des bêtises » comme James Lewis, un avocat agissant car le gouvernement américain a déclaré à un témoin que le fondateur de Wikileaks faisait face à une procédure d’extradition pour la publication des noms des informateurs et non pour avoir traité des documents divulgués.La juge Vanessa Baraitser a déclaré à Assange, qui était sur le banc des accusés, qu’il ne devait pas s’exprimer même si il entendra des choses avec lesquelles il n’est pas d’accord et voudra contester.

« Si vous interrompez la procédure et perturbez un témoin qui donne correctement sa déposition, il m’est loisible de continuer sans vous en votre absence », a déclaré Baraitser.

« Ce n’est évidemment pas quelque chose que je souhaite faire. Je vous donne donc un avertissement clair. »

C’était la deuxième fois qu’Assange comparaissait devant le tribunal depuis la reprise de ses audiences d’extradition lundi. Ils ont commencé en février mais ont été reportés de quelques mois avant d’être encore retardés en raison d’un verrouillage national visant à freiner la propagation du COVID-19.

Assange et WikiLeaks ont enragé le gouvernement américain il y a dix ans en publiant des milliers de documents américains secrets. Les partisans d’Assange le voient comme un champion de la liberté d’expression dénonçant les abus de pouvoir et l’hypocrisie de Washington.

Les autorités américaines disent qu’il est recherché non pas parce qu’il les a embarrassés, mais parce qu’il a mis en danger des informateurs, des dissidents et des militants des droits de l’homme dans plusieurs pays, dont l’Irak, l’Iran et l’Afghanistan.

(Reportage par Andrew MacAskill; édité par Stephen Addison)