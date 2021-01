Photo d’archive d’un manifestant attachant des pancartes montrant l’image du fondateur de WikiLeaks Julian Assange alors que le gouvernement mexicain se prépare à offrir l’asile politique à l’Australien et soutient la décision d’un juge britannique de rejeter son extradition vers les États-Unis, pendant une manifestation devant l’ambassade du Royaume-Uni à Mexico, au Mexique. 4 janvier 2021. REUTERS / Luis Cortes

SYDNEY, 5 janvier (.) – Julian Assange est “libre de rentrer chez lui” en Australie une fois les contestations judiciaires résolues, a déclaré mardi le Premier ministre Scott Morrison, après le rejet d’un tribunal britannique une demande d’extradition du fondateur de Wikileaks vers les États-Unis.

Un juge britannique a bloqué lundi la demande d’extradition des États-Unis, où Assange ferait face à des accusations criminelles, y compris la violation d’une loi sur l’espionnage, affirmant que ses problèmes de santé mentale présentaient un risque de suicide.

Le ministère américain de la Justice a déclaré qu’il continuerait de demander l’extradition d’Assange avec des procureurs prêts à faire appel de la décision devant une cour supérieure de Londres.

“Eh bien, le système judiciaire fait son chemin et nous ne faisons pas partie de cela. Et comme tout Australien, on vous offre un soutien consulaire et si, vous savez, l’appel échoue, vous pourriez évidemment retourner en Australie. Comme n’importe quel autre Australien. “Morrison a déclaré à la station de radio locale 2GB.

“Alors oui, c’est juste un processus du système juridique au Royaume-Uni qui avance”, at-il ajouté.

Assange, 49 ans, est accusé par les États-Unis de 18 crimes pendant l’administration de l’ancien président Barack Obama liés à la publication par WikiLeaks de dossiers militaires confidentiels et de câbles diplomatiques qui, selon eux, mettent des vies en danger.

Les partisans d’Assange, cependant, le voient comme un héros anti-établissement qui a été victime parce qu’il a dénoncé les actes répréhensibles des États-Unis en Afghanistan et en Irak et affirment que ses poursuites sont une attaque contre le journalisme et la liberté d’expression.

(Rapport de Renju Jose, édité en espagnol par Gabriela Donoso)