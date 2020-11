Bourse . / EPA / Alastair

Londres, 8 novembre. . .- Aston Villa s’est remise de deux défaites consécutives avec une victoire surprenante à l’Emirates Stadium (0-3) contre Arsenal qui ralentit sa montée en Premier League.

Les hommes de Mikel Arteta ont ajouté un autre revers à domicile, où ils ont déjà chuté il y a deux semaines contre Leicester City, et n’ont pas signé la belle victoire remportée la dernière journée contre Manchester United.

Tout a mal commencé pour les Gunners quand à la minute 1 Villa a donné la première frayeur avec un but de John McGinn qui a annulé le VAR pour un hors-jeu positionnel de Ross Barkley.

Malgré l’avertissement, Arsenal ne s’est pas réveillé et avant une demi-heure, un jeu commencé par Jack Grealish, le meilleur de Villa dans le match, s’est terminé par un centre bas au deuxième poteau qui a été envoyé au filet entre Bukayo Saka et Trezeguet.

Arsenal s’est mis au travail pour revenir, mais n’a pas pu battre le but d’Emiliano Martínez. Les meilleures chances étaient Alexandre Lacazette, surtout une tête que l’Argentin lui avait enlevé, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang était pratiquement disparu, tout comme Willian.

Arteta a tenté de changer le cours du match à la mi-temps, supprimant Thomas Partey et mettant Dani Ceballos, mais Arsenal, loin de revenir, a été battu.

Ollie Watking, qui avait déjà fait un triplé à Liverpool il y a plusieurs jours, était le bourreau d’Arsenal.

L’attaquant anglais a d’abord dirigé un centre de Ross Barkley pour porter le score à 0-2 et cinq minutes plus tard, il a battu Bernd Leno après une passe profonde de Grealish.

La défaite est la plus difficile à domicile pour Arsenal depuis décembre de l’année dernière, lorsqu’ils ont perdu 3-0 contre Manchester City alors qu’Arteta était toujours sur le banc.

Les Gunners vont à la trêve internationale en onzième position du tableau, avec douze points, le même que City.

Villa redresse leur situation et se classe sixième, avec 15 points, trois derrière le leader, Leicester City, mais avec un match de moins.