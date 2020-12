Pascal Soriot, PDG de Pharmaceutical AstraZeneca

Le directeur exécutif pharmaceutique d’AstraZeneca Pascal Soriot assure que le laboratoire a trouvé la «formule gagnante» pour que son vaccin contre le covid-19 ait une efficacité au niveau de ceux de Pfizer / BioNTech, de 95%, et Moderne, 94%. «Nous pensons avoir trouvé la formule gagnante pour atteindre une efficacité qui, après deux doses, est aussi élevée que toutes les autres», a expliqué Soriot au Sunday Sunday Times sur les préparatifs que son entreprise développe avec l’Université d’Oxford.

Selon Soriot, le vaccin assure une «protection à 100%» contre les formes sévères de COVID-19 .

Le dirigeant d’AstraZeneca, cependant, n’a pas voulu donner plus de détails, attendant de publier prochainement les résultats de nouveaux tests. “Je ne peux pas en dire plus car nous publierons à un moment donné”, a-t-il déclaré.

AstraZeneca et Oxford ont publié en novembre les résultats préliminaires de leur étude clinique en deux groupes: l’un a reçu deux doses complètes du vaccin, avec un résultat d’efficacité de 62%, tandis que l’autre a reçu une demi-dose, suivie d’une dose complète un mois. plus tard, avec une efficacité de 90%.

Selon le Sunday Times, la préparation d’Oxford et d’AstraZeneca – beaucoup moins chère et plus facile à conserver que celles de Moderna et Pfizer – recevra le feu vert de l’autorité réglementaire britannique cette semaine, Pour ce que on s’attend à ce que l’inoculation puisse commencer dans les premiers jours de janvier.

Soriot estime que son vaccin “devrait être efficace” avec les nouvelles souches du virus, mais reconnaît qu ‘”ils ne peuvent pas être sûrs”, donc des essais supplémentaires seront nécessaires. Au cas où, le pharmacien et le laboratoire d’Oxford travaillent déjà sur de nouvelles versions du vaccin qui pourraient être nécessaires.

Illustration photo présentant des flacons de vaccin contre le coronavirus à côté du logo AstraZeneca. 31 octobre 2020. REUTERS / Dado Ruvic

Une fois approuvé, le développement d’Oxford et d’AstraZeneca serait le deuxième injectable contre le covid-19 dans le pays, après celui produit par Pfizer et BioNtech, et couvrirait la plupart des besoins de la population britannique, étant donné que le gouvernement a ordonné 100 millions de doses

Comme l’a révélé le journal The Telegraph, Le vaccin sera lancé à partir du 4 janvier, selon les plans que préparent les ministres, qui espèrent donner avec cette décision un coup dur dans l’augmentation du programme de vaccination dans tout le pays.

L’angoisse de son approbation survient à un moment où le nombre de contagions atteint des records, mais surtout lorsque les dernières annonces sur les mutations Sars-Cov-2 ont mis tout le pays en état d’alerte et ont généré que le Le Royaume-Uni est pratiquement isolé par crainte de la propagation de ces nouvelles variantes. Selon les derniers chiffres officiels, les infections sur le territoire britannique ont augmenté de 61,2% au cours des sept derniers jours, par rapport aux sept précédents.

Un feu vert pour le vaccin développé par l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca permettrait de vacciner des millions de personnes le mois prochain, ce qui atténuerait une situation stressante dans le système de santé publique, mais en même temps arrêterait l’impact dévastateur de la pandémie. produit dans l’économie du pays.

Les mêmes sources élevées, qui révèlent le calendrier de vaccination, ont également avancé que le Les centres de vaccination de masse, dans les stades sportifs et les lieux de conférence, sont déjà préparés pour le lancement dans la deuxième semaine de janvier, à condition que le régulateur approuve le vaccin Oxford-AstraZeneca dans quelques jours.

Le gouvernement britannique a déjà demandé Commandes de 100 millions de doses à utiliser avant mars prochain. Afin qu’ils atteignent ce nombre, les responsables espèrent que ce dimanche le paquet complet des données manquantes sera envoyé à l’Agence de régulation, afin que le même lundi soir, elle accordera son approbation.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson pose pour une photo avec une dose du vaccin de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca

Le composé d’Oxford et d’AstraZeneca il peut être parfaitement conservé à une température de -2 à 8 ° C dans un réfrigérateur commun, un avantage décisif par rapport aux autres vaccins ce qui améliore son transport et son application. Avec ces avantages de stockage et de manipulation, en plus de son faible coût, il faciliterait l’accès aux personnes vivant dans des zones moins urbaines, où la distribution et l’utilisation du vaccin Pfizer ont présenté une stratégie complexe.

Un vaccin accessible pour l’Amérique latine

Le développement de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca peut être produit en Argentine et au Mexique, sur la base d’un accord signé, qui prévoit d’atteindre entre 150 et 250 millions de doses dans les premiers mois de 2021.

Le laboratoire argentin en charge du développement du candidat est mAbxience, société internationale de biotechnologie, spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication d’anticorps monoclonaux, faisant partie du groupe pharmaceutique Insud Pharma. Pour compléter l’accord s’ajoutera la contribution de la Fondation Carlos Slim, qui finance une première partie du projet, et qui permettra au Mexique de réaliser une partie de la production finale de l’inoculant, qui sera ensuite distribué dans toute l’Amérique latine.

PLUS SUR CE SUJET:

Le Royaume-Uni lancera le vaccin Oxford et AstraZeneca le 4 janvier

Effet coronavirus: quels sont les pays où les décès ont le plus augmenté en 2020