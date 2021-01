. / EPA / DAN HIMBRECHTS / Archives

Bruxelles, 27 janvier . .- Le pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca a annulé la réunion prévue ce mercredi avec des représentants de la Commission européenne et des pays de l’UE, qui réclament un plan détaillé pour la livraison et la distribution de leur vaccin, ont-ils confirmé à l’Efe Sources européennes.

Le rendez-vous, prévu pour cet après-midi, devait être le troisième de la semaine, après deux réunions insatisfaisantes lundi, après que le laboratoire qui a développé un vaccin en collaboration avec l’Université d’Oxford a soudainement annoncé vendredi des problèmes de livraisons initiales à l’UE. , qui pourrait autoriser ce médicament cette semaine.

La Commission européenne a réagi avec indignation à l’annonce d’AstraZeneca, qui serait le troisième vaccin en circulation dans l’UE après Pfizer-BioNtech et Moderna, et a exigé que la société pharmaceutique explique “exactement quelles doses ont été produites et où par AstraZeneca jusqu’à présent , et à qui et où ils ont été livrés. “

Bruxelles a déclaré que la réduction de dose était “considérable” et obligeait le fabricant de médicaments à honorer son contrat.

Mais le PDG du laboratoire pharmaceutique, Pascal Soriot, a expliqué dans une interview publiée mardi par le groupe de médias LENA que les retards répondent à des processus de production moins performants que prévu et a démenti que le laboratoire ait vendu les doses européennes à d’autres pays.

Il a ajouté que le fait que le Royaume-Uni recevra les vaccins signés au premier trimestre est dû au fait qu’il a signé le contrat avec la société pharmaceutique trois mois avant la Commission européenne.