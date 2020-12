. / EPA / PAOLO MAGNI

Rome, 13 décembre . .- L’Atalanta, sans l’Argentin Alejandro “Papu” Gómez, resté 90 minutes sur le banc, a battu la Fiorentina 3-0 au stade Gewiss de Bergame pour relancer sa saison de championnat et partir derrière les trois derniers voyages consécutifs.

Après être entré dans l’histoire mercredi dernier en scellant le deuxième classement consécutif pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’Atalanta s’est classé huitième, neuf points derrière le leader milanais et avec le même nombre de matchs, dix.

La dernière victoire en championnat des hommes de Gasperini remonte au 31 octobre, lorsqu’ils ont battu Crotone 2-1. À partir de ce moment, ils ont récolté deux nuls, contre l’Inter et Spezia, et une défaite contre Hellas Verona.

Ce dimanche au stade Gewiss, l’Allemand Robin Gosens au passage du Colombien Duván Zapata, l’Ukrainien Ruslan Malinovsky et le Brésilien Rafael Toloi ont marqué les buts décisifs pour couler la Fiorentina, qui continue de ne voir aucune lumière dans cette Série A et qui n’en a ajouté qu’un point lors des trois derniers matchs, avec l’ancien Valencien Cesare Prandelli sur le banc.

Gomez, qui avait été partant à Amsterdam, est resté sur le banc pendant 90 minutes, alimentant les rapports de la presse italienne sur une altercation présumée avec l’entraîneur Giampiero Gasperini.

Selon la télévision italienne “Sky Sport”, il pourrait même s’agir d’une “rupture définitive” qui pourrait amener le joueur à quitter le marché de janvier prochain.