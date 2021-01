Atalanta signé une performance exceptionnelle après avoir battu Bénévent pendant le match qui s’est déroulé dans le Ciro Vigorito ce samedi, qui s’est terminé par un score de 4-1. Bénévent Il est arrivé au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté une victoire 2-1 contre Cagliari. Concernant l’équipe visiteuse, Atalanta a gagné Parme à domicile 3-0 et l’a déjà fait aussi dans son fief, contre Sassuolo par 5-1. Après le résultat obtenu, l’ensemble des Bénévent est dixième, tandis que Atalanta Il est quatrième après la fin du match.

La réunion a commencé de manière positive pour Atalanta, qui a tiré le pistolet de départ sur le Ciro Vigorito grâce à l’objectif de Josip Ilicic à la 30e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

La seconde période a débuté de manière favorable pour Bénévent, qui a obtenu l’égalité grâce à un but de Marco Sau quelques instants après la reprise du jeu, en particulier à la 50e minute. Cependant, l’équipe de Bergame a pris les devants grâce à un but de Rafael Toloi à la 69e minute. Après un nouveau jeu, l’équipe visiteuse a augmenté le score avec un but de Duvan Zapata à la 71e minute qui a établi 3-1. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de Atalanta, qui s’est distancé par un objectif de Luis Muriel juste avant le coup de sifflet final, précisément à 86 ans, concluant le match avec le score de 4-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de Bénévent a sauté du banc des remplaçants Christian Pastina, Perparim Hetemaj, Giuseppe Di Serio, Roberto Insigne et Lorenzo Del Pinto remplacer Daam foulon, Bryan Dabo, Marco Sau, Gianluca Lapadula et Arthur Ionite, alors que les changements de l’équipe visiteuse ont été Ruslan Malinovskiy, Joakim maehle, Luis Muriel, Aleksey Miranchuk et Fabio Depaoli, qui a sauté sur le terrain pour Matteo pessina, Robin Gosens, Duvan Zapata, Josip Ilicic et Remo Freuler.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, trois pour Daam foulon, Gianluca Lapadula et Bryan Dabo, de l’équipe locale et deux pour Martre de roon et José Luis Palomino, de l’équipe visiteuse.

Avec cette brillante performance Atalanta il monte à 31 points en Serie A et se place à la quatrième place du tableau, en mesure d’accéder à la Ligue des champions. Pour sa part, Bénévent il reste avec 21 points avec lesquels il a atteint le dix-septième jour.

Le lendemain Bénévent sera mesuré avec Crotone, tandis que l’équipe bergamasco jouera son match contre Gênes.