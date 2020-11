ARSENAL – ATLÉTICO TUCUMÁN

Arsenal, qui a commencé le Coupe de la Ligue professionnelle avec une cravate Santa Fe avant syndicat, vous allez recevoir Athlétique Tucuman, qui à ses débuts a battu Courses à Avellaneda. Le match se jouera à partir de Onze sur le viaduc, sera arbitré par Leandro Rey Hilfer et sera télévisé par le signal TNT Sports.

L’équipe de Rondina essaiera d’ajouter sa première victoire contre un rival qui traverse une situation ambiguë, car bien que dans la compétition nationale il ait humilié l’Académie dans le cylindre, au niveau international, il était éliminé à la 16e. à la fin de l’Amérique du Sud, aux mains de Indépendant.

L’histoire entre les deux est à peine cinq matchs dans la catégorie la plus élevée, avec deux triomphes de doyen, un de Arsenal et deux liens.

Formations

Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Ulises Abreliano, Fabio Pereyra, Mateo Carabajal et Emiliano Papa; Alejo Antilef, Emiliano Méndez et Nicolás Castro; Lucas Albertengo, Jhonatan Candia et Nicolás Miracco. DT: Sergio Rondina.

Athlétique Tucuman: Cristian Luchetti; Marcelo Ortiz, Mauro Osores, Yonathan Cabral et Luciano Monzón ou Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Cristian Erbes, Leonardo Heredia et Ramiro Ruiz Rodríguez; Augusto Lotti et Javier Toledo.

Arbitre: Leandro Rey Hilfer

Stade: Arsenal de Sarandí.

Heure de début: Onze

la télé: TNT Sports.

GYMNASTIQUE – VÉLEZ

Dans l’image, le directeur technique de la Gymnastique et de l’Escrime, Diego Maradona, qui ne sera pas présent au match. Photo: . / Demian Alday Estévez

Avec l’absence de Diego Maradona, internat après avoir subi une intervention chirurgicale, Gymnastique recevra Velez à partir de 16:15 dans la forêt, avec l’arbitrage de Patrick Loustau et la transmission par le signal Fox Sports.

El Tripero a commencé sa campagne avec une victoire Patronage et veut enchaîner un autre succès aux dépens de Fortín, qu’il a égalé dans sa première avec ouragan.

L’équipe de Liniers est de bonne humeur après s’être qualifiée cette semaine pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Amérique du Sud, après avoir éliminé Peñarol, à Montevideo.

L’histoire entre les deux est 163 correspondances, avec 73 victoires pour Vélez, Gymnastique 53 Oui 37 cravates.

Formations

Gymnastique et escrime La Plata: Jorge Broun; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel et Matías Melluso; Víctor Ayala et Harrinson Mancilla; Brahian Aleman, José Paradela et Matías García; Nicolás Contín. DT: Sebastián Méndez.

Velez Sarsfield: Alexander Domínguez; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram et Francisco Ortega; Hernán De La Fuente, Fernando Gago, Pablo Galdames et Lucas Janson ou Thiago Almada; Agustín Bouzat et Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Arbitre: Patricio Loustau.

Tribunal: Gymnastique et escrime La Plata.

Heure de début: 16.15.

la télé: Fox Sports.

UNION DE SANTA FE – COURSE

Matías Rojas avant de marquer un superbe but contre Estudiantes de Mérida en Copa Libertadores. Photo . / Agustin Marcarian

Courses, battu après avoir été battu à la maison au début par Athlétique Tucuman, essaiera de revenir au triomphe devant un syndicat qui arrive tonique de Equateur en avançant vers Huitièmes de finale de la Coupe d’Amérique du Sud.

Le match se jouera à partir de 18:45 dans le stade 15 avril de la ville de Santa Fe, avec l’arbitrage de Jorge Baliño et télévisé par TNT Sports.

L’Académie, classée pour la Huitièmes de finale de la Copa Libertadores ayant comme rival le champion actuel Flamengo du Brésil, a subi une victoire inattendue contre les remplaçants de Athlétique Tucuman pour 4-1 à ses débuts, à la suite d’une performance malheureuse.

Sont justes six dates et 18 points en jeu pour chaque zone et même si la Coupe ne fait que commencer, il serait difficile pour Courses tourner à partir de Santa Fe avec les mains vides et zéro unité sur la table, par conséquent, pour une question d’esprit et de score, il doit obtenir un bon résultat.

Tatengue vient d’un long voyage, après avoir disputé trois matchs en une semaine et sera de nouveau à la maison dans un match qui pourrait marquer son avenir dans le groupe.

Formations

syndicat: Sebastián Moyano; Francisco Gerometta, Brian Blasi, Jonathan Galván et Lucas Esquivel; Gastón Comas ou Javier Cabrera, Juan Nardoni, Leonel Bucca et Kevin Zenón; Mauro Luna Diale et Franco Troyansky ou Juan Manuel García. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Courses: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali et Eugenio Mena; Augusto Solari, Leonel Miranda et Matías Rojas; Jonatan Cristaldo, Lisandro López et Héctor Fértoli. DT: Sebastián Beccacece.

Arbitre: Jorge Baliño.

Tribunal: 15 avril, de l’Unión de Santa Fe.

Heure de début: 18,45

la télé: TNT Sports.

