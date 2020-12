L’Amérique revient à la Concacaf après la pause en raison du COVID-19 (Photo: Twitter @ClubAmerica)

Après avoir annulé les matchs du Ligue des champions de la Concacaf, mieux connu sous le nom de «Concachampions», en mars, cette semaine, les matchs des quarts de finale ont repris, où le L’Amérique affrontera Atlanta United au match retour.

Les Aigles ils ont affronté l’équipe américaine au stade Azteca en mars, où ils ont battu Atlanta 3-0. Maintenant, ils devront défendre leur but et obtenir une passe pour les demi-finales à Orlando, en Floride, où le reste du tournoi se jouera dans une bulle.

L’Amérique a été éliminé en quarts de finale contre l’équipe de la Chivas de Guadalajara dans le tournoi Guard1anes 2020 de la Ligue MX. Jusqu’à présent, l’équipe mexicaine a sept championnats de Concacaf, le dernier d’entre eux était dans la saison 2015-2016. En cas de victoire au tournoi, ils se qualifieront pour Coupe du monde des clubs.

Tigres et Cruz Azul sont les deux autres équipes mexicaines qui joueront ce tournoi. Alors que l’équipe de Monterrey conserve l’avantage d’un but, le Cruz Azul disputera son premier match contre Los Angeles FC.

Guillermo Ochoa, gardien de but du Club América, se prépare à affronter Atlanta United (Photo: Twitter @ClubAmerica)

Jusqu’à présent, l’Amérique est l’équipe mexicaine la plus gagnante du tournoi et de la région, suivie de Cruz Azul qui continue dans la compétition. Tandis que Tigres a réussi à atteindre les finales de 2016, 2017 et 2019, qu’ils ont perdues.

Contrairement aux félins, L’Amérique a remporté les 7 finales qu’elle a atteintes. Malgré le fait que son entraîneur, Miguel «Piojo» Herrera, reste confiant dans ce tournoi, l’équipe a voyagé avec de nombreuses absences entre les cas positifs de coronavirus et les blessures.

Le dernier championnat des aigles dans cette compétition était quand ils ont affronté le Tigres de Monterrey, qui a été battu par un avantage de 4-1. C’était la dernière fois que l’Amérique parvenait à atteindre une finale du Tournoi des Champions.

Cette fois, il cherchera à y parvenir avec l’absence d’un de ses buteurs Henry Martin, en plus d’Emilio Sánchez, Rubén González et le nouveau venu Mauro Lainez, tous par eux pour les cas positifs de COVID-19. En plus de Emanuel Aguilera, Nico Benedetti et Giovani Dos Santos, blessés.

Henry Martin est l’une des absences, testée positive pour le coronavirus (Photo: Twitter @ClubAmerica)

América ne pourra remplacer les pertes de ces joueurs que par les joueurs inscrits dans la liste préliminaire de 35 joueurs livrée en novembre dernier au début du tournoi. Via votre compte Instagram l’équipe a signalé son arrivée aux États-Unis pour jouer les Concacachampions.

Lors de l’édition 2020 du tournoi, l’Amérique a affronté la Guatemala Communications qu’il a battu aux tirs au but avec un total de 5-3 et s’est qualifié en huitièmes de finale. En quarts de finale, il conserve l’avantage du match aller, qui est de trois buts, marqués par Leo Suárez, Henry Martin et Bruno Valdez.

Pendant ce temps, il Atlanta United a obtenu l’égalité au match aller contre le FC Motagua au match aller et a remporté la victoire au match retour par trois buts à zéro, ce qui leur a permis de passer au tour suivant.

L’Amérique aura plusieurs pertes dans le match retourné (Photo: José Méndez / .)

La ville américaine de Orlando est devenu le siège de la pandémie de coronavirus. Là, les huit équipes restantes de la Ligue des champions de la Concacaf ils joueront pour le titre. Les quarts de finale, les demi-finales et la finale de la compétition se joueront dans la même ville.

Ceci grâce à un format simplifié, avec des séries à un seul jeu. Cette édition se terminera après la dispute de sept matchs. La finale se jouera le mardi 22 décembre.

Où et à quelle heure regarder Atlanta United vs America?

Endroit: Orlando City Stadium, Floride, États-Unis

Date: 16 décembre 2020

Temps: 19:00 (heure du centre du Mexique)

Diffusion télévisée: Fox Sports

