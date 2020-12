ROME (AP) – Le matin du 20 février, le Dr Annalisa Malara est allé travailler à l’hôpital public du minuscule Codogno, en Italie, et a enfreint le protocole en commandant un test du nouveau coronavirus pour un patient.

Ce faisant, il a confirmé que l’épidémie du nouveau coronavirus était en cours en Europe.

L’intuition de Malara de tester un marathonien italien de 38 ans qui n’avait pas voyagé en Chine ni été en contact avec un cas positif connu, a sonné l’alarme en Italie et dans le reste du monde que le virus n’avait pas seulement atteint Ouest, mais diffusé localement.

L’Italie deviendrait l’épicentre du COVID-19 en Europe et un avertissement de ce qui se passe lorsqu’un système de santé s’effondre sous le poids des malades et des morts de la pandémie, même dans l’une des régions les plus riches du monde.

Et lorsqu’une deuxième vague a frappé en septembre, même les leçons tirées de la première n’ont pas suffi à sauver la population italienne disproportionnée. Malgré les plans et protocoles, les systèmes de surveillance et les machines qui ont été mis en place pour se prémunir contre l’attaque prévue de la saison grippale saisonnière, 25 000 autres personnes sont mortes et les hôpitaux ont été poussés à nouveau à leur limite.

“Cela vous change de l’intérieur”, a déclaré Simona Romani, qui a perdu sa belle-mère le 28 octobre au plus fort de la deuxième vague italienne, après seulement deux jours à l’hôpital. “Vous êtes impuissant contre un ennemi invisible.”

À la mi-décembre, l’Italie avait signalé 3 070 cas pour 100 000 habitants.

Ce n’était pas censé être comme ça. Après avoir tant souffert au printemps, l’Italie a reçu des éloges internationaux pour apprivoiser le virus grâce au premier verrouillage de tout un pays en Occident: toute la production non essentielle et l’activité commerciale ont été paralysées pendant 10 semaines, de mars à mai. Pas de glace, pas de pizza ou de cappuccino dans le café en bas.

Enfermés chez eux, les Italiens ont été inondés d’un torrent de programmes médiatiques terriblement efficaces: les vidéos des gouverneurs locaux sur Facebook Live ont encouragé les médecins et les infirmières à sortir de leur retraite et à aider leurs collègues débordés de patients. et qu’ils sont également tombés malades. Des talk-shows de fin de soirée présentaient un personnel hospitalier épuisé vêtu de vêtements chirurgicaux en sueur suppliant les Italiens de rester à la maison.

Les résidents n’étaient autorisés à partir que pour des emplois essentiels, des rendez-vous médicaux ou des nécessités telles que l’épicerie, et uniquement avec un certificat. La police a mis en place des points de contrôle et infligé des amendes.

Mais ça a marché. Au 1er août, l’Italie avait ajouté 295 nouvelles infections dans tout le pays et ne comptait que 43 personnes en soins intensifs, soit une diminution de près de 100 fois le nombre d’unités de soins intensifs depuis le sommet du printemps. Le rituel de quarantaine consistant à faire sauter l’hymne national et à applaudir le personnel médical à 18h a laissé place à l’apéritif au bar entre amis à 18h et au sentiment de l’avoir vaincu.

Mais à la fin du mois d’août, les infections ont recommencé à reprendre lorsque les Italiens sont revenus de la Sardaigne et de la côte croate où ils avaient dansé toute la nuit, sans masque, dans des discothèques de plage qui sont devenues le point zéro pour la deuxième vague de infection.

La Lombardie, densément peuplée et industrielle, qui a subi la plupart des ravages au printemps, a de nouveau été touchée à l’automne. En mars, la province de Bergame a enregistré un excédent de décès de 571%, et les cimetières et crématoires étaient si pleins que des convois de camions de l’armée ont enlevé les cercueils de la ville.

En octobre, Milan, la capitale commerciale de l’Italie, était vaincue et menait la région et le pays dans les nouvelles infections et les décès. Le gouvernement a divisé la péninsule en zones à risque jaune, orange et rouge, et la Lombardie a été étiquetée rouge parce qu’elle a encore une fois échoué à protéger ses aînés.

L’hôpital de campagne de 200 lits que la région de Lombardie a construit en grande pompe au printemps avec 20 millions d’euros de dons – la moitié de l’ancien Premier ministre Berlusconi – a finalement été mis en service.

Et c’est là que travaille maintenant Malara, la petite anesthésiologiste de Codogno, qui a diagnostiqué le premier patient avec COVID-19 infecté localement.

Après avoir risqué son travail en bafouant le protocole médical pour diagnostiquer le patient n ° 1, Malara a déclaré aux médias locaux qu’elle travaillait maintenant comme bénévole à l’hôpital de campagne de Milan pour traiter les patients COVID-19, qui dépassent maintenant un million.

Son objectif? «Pour rendre l’aide appréciée et vitale qui nous a été apportée en mars et avril.