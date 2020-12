BEIJING (AP) – Les travailleurs sont retournés dans les usines et les bureaux, les étudiants sont de retour dans les salles de classe et de longues files d’attente se forment à nouveau devant les restaurants populaires. Dans les villes, le port d’un masque chirurgical est devenu une habitude, même s’il n’est plus obligatoire, sauf dans le métro et autres lieux bondés.

À bien des égards, la vie normale a repris en Chine, le pays où le COVID-19 est apparu pour la première fois il y a un an.

“Il semble que la vie s’est rétablie”, a déclaré le cinéphile Meng Xiangyu, lorsque les cinémas de Pékin ont rouvert à 30% de leur capacité après avoir fermé pendant six mois. “Tout semble frais.”

Le Parti communiste chinois au pouvoir a annulé certains des contrôles les plus radicaux jamais imposés contre les maladies, mais reste sur ses gardes contre les cas de personnes arrivant de l’étranger. Les autorités sanitaires signalent une dizaine de cas importés chaque jour.

Le défi est l’emploi: l’économie est à nouveau en croissance, mais la reprise est inégale. Beaucoup de grands fabricants sont revenus à la normale, mais les dépenses de consommation restent tièdes et les petites entreprises diminuent ou ferment.

À la mi-décembre, le pays n’avait signalé que six cas pour 100 000 habitants.

Des questions subsistent sur la manière dont le Parti communiste a initialement tenté de dissimuler l’épidémie et si elle était plus importante que ce que le gouvernement a reconnu. Le verrouillage est arrivé trop tard pour empêcher la maladie alors sans nom de ravager la ville de Wuhan et de se propager au reste de la Chine et à l’étranger.

Mais depuis mars, lorsque le COVID-19 était largement contrôlé localement, les autorités ont agi rapidement pour réprimer toute réapparition – en fermant des quartiers et en effectuant des tests à grande échelle.

“L’endroit autrefois le plus dangereux est maintenant le plus sûr de tous”, a déclaré Chen Jin, qui vend des brochettes de barbecue sur un marché nocturne en plein air à Wuhan. Son entreprise ne s’est pas redressée, mais il espère voir plus de clients en 2021.

La vie a changé. Pratiquement tout le monde a une application pour smartphone qui indique s’il s’est rendu dans une zone infectée. Il doit être affiché pour entrer dans de nombreux immeubles de bureaux, centres commerciaux et sites touristiques. Les attractions limitent le nombre de visiteurs quotidiens et vous obligent à acheter des billets en ligne à l’avance.

Cependant, chaque jour qui passe, ces restrictions ne semblent pas être appliquées de manière aussi stricte. Les gens sont toujours méfiants – certains portent encore un mouchoir ou un gant pour éviter de toucher les boutons de l’ascenseur – mais la peur généralisée s’est largement évaporée.

Les foules ont envahi les destinations populaires avec peu ou pas de distance physique lors des dernières festivités, en octobre, et les voyages intérieurs ont rebondi à 80% par rapport à l’année précédente.

Pour certains, cependant, il est impossible de se débarrasser d’un inconfort nouvellement découvert. Zhu Tao, originaire de Wuhan, avait l’habitude de penser à son avenir et à celui de son pays. «Maintenant, nous ne nous soucions plus que de voir comment notre famille, nous trois, survivra cette année», a-t-il déclaré.

Dans les premiers jours, les autorités ont fait taire les avertissements concernant l’épidémie et ont réprimé plusieurs médecins de Wuhan fin décembre pour avoir “répandu des rumeurs” lorsqu’ils ont alerté leurs amis sur les réseaux sociaux. Ils ont retardé la publication d’informations sur le virus, alors même que des centaines de patients se présentaient dans les hôpitaux et que les dangers potentiels devenaient de plus en plus évidents.

Une fois les dirigeants du Parti communiste mobilisés, ils ont agi de manière décisive. L’annonce du verrouillage le 23 janvier est intervenue du jour au lendemain, et comme c’est souvent le cas en Chine, sans avertissement ni débat public. Personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait quitter la ville de Wuhan, où vivent 11 millions de personnes. Dans les jours suivants, il s’est étendu à presque tout le reste de la province du Hubei.

Alors que les hôpitaux de Wuhan débordaient, les patients présentant des symptômes légers ont été renvoyés chez eux, où ils en ont infecté d’autres. La police a arrêté des journalistes citoyens qui ont publié des reportages vidéo en ligne détaillant les conditions déplorables. Les médias d’État se sont concentrés sur les efforts héroïques pour sauver les gens, mais pas sur les lacunes qui rendaient ces efforts nécessaires.

Le Parti communiste a maintenu son succès relatif dans le contrôle de la pandémie comme validation de son gouvernement à parti unique.

Et, dans un sens, la crise illustre la force du système et son côté sombre.

Le virus a été tenu à distance, mais seulement par le pouvoir du gouvernement de dicter des changements monumentaux et sa volonté d’utiliser la surveillance et la censure pour contrôler le peuple.

La journaliste vidéo Associated Press Emily Wang et la productrice vidéo Olivia Zhang ont contribué à cette histoire.

