Dans l’un des matchs qui ont nourri la journée de samedi pour la douzième date de la ligue espagnole, le Atletico Madrid Il a fait ses devoirs et a gagné à domicile contre Valladolid. C’était une victoire 2-0 grâce aux buts de Thomas Lemar et Marcos Llorente.

Au stade Wanda Metropolitano, la logique était donnée entre deux équipes qui se situent aux extrémités du classement. L’équipe dirigée par Diego Simeone, le seul à rester invaincu jusqu’à présent dans la compétition (il compte 8 victoires et 2 nuls), est montée au sommet en attendant ce que la Real Sociedad fera demain lors de sa visite à Alavés. Si les Basques gagnent, ils dépasseront celui de Cholo d’un point, bien qu’avec deux autres matchs joués.

Après une première mi-temps fermée et sans rupture de zéro, Aleti a retrouvé la voie triomphale grâce à Lemar, qui est apparu comme un fantôme au deuxième poteau après une basse chasse de Trippier. Plus tard Llorente il a accéléré et défini de manière formidable pour prolonger l’avantage dans le score. Dans la dernière étape, les gens de la capitale ont géré le temps et ont essayé de ne pas faire fondre les moteurs, peut-être en tenant compte de l’agitation à laquelle ils seront confrontés la semaine prochaine.

El Cholo était allumé comme d’habitude lors de la dernière victoire de son équipe (REUTERS / Javier Barbancho)

L’Atlético se rendra désormais en Autriche pour visiter le Salzbourg, contre laquelle il défendra sa deuxième place dans le groupe A du Ligue des champions. Un tirage au sort suffira à sceller leur classement aux huitièmes de finale de la compétition continentale. Cependant, une chute vous en fera tomber.

En ce qui concerne la ligue nationale, les hommes de Cholo affronteront un duel clé dans leurs aspirations à remporter le titre: le samedi 12 décembre, ils visiteront le Le Real Madrid, à 4 points de retard, dans le classique de la ville.

