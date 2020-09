19 ans se sont écoulés depuis la 11 septembre à tours jumelles, qui étaient dans la ville de New York, États-Unis et la spéculation et théories du complot ils continuent de sonner avec une grande force.

Maintenant, l’une des rumeurs qui est revenue à la lumière est que les citoyens américains sont convaincus que le gouvernement des États-Unis, alors dirigé par l’ancien président George W. Busch Il a été impliqué dans l’attaque des bâtiments emblématiques.

Avant et après les attentats terroristes des Twin Towers à New York: 2 973 tués, 6 000 blessés. Attaque brutale qui a changé le cours de ce siècle. Ils ont tué des innocents, mais ils n’ont pas pu détruire Liberty.

In memoriam # 11S D.e.p. pic.twitter.com/xFW8Z91RkT – Carlos Lacaci (@LacaciAbogado) 10 septembre 2020

Cette théorie est née grâce à un sondage téléphonique menée par la firme GfK NOP pour la série télévisée de la BBC The Conspiracy File en 2011, qui a révélé que 15% des Américains interrogés sont convaincus que c’est le gouvernement américain qui a planifié l’attaque.

Au Royaume-Uni, 14% des personnes interrogées étaient sceptiques quant aux rapports officiels.

Pour mener à bien cette enquête, un millier de personnes aux États-Unis et un millier au Royaume-Uni ont été interrogés.

En un jour comme celui-ci, il y a 19 ans, le monde entier regardait la capitale mondiale assister à l’une des plus grandes tragédies de l’histoire moderne.

Aujourd’hui marque le 19e anniversaire de la double attaque terroriste contre les tours jumelles de New York. pic.twitter.com/m0QHntUNiR – Alexandermedmed (@alexandermedmed) 10 septembre 2020

De plus, l’étude a révélé que ce sont les jeunes qui sont enclins à l’idée qu’il y avait un conspiration auquel le gouvernement de Washington a participé. Un quart des personnes interrogées âgées de 16 à 24 ans ne croient pas à la version officielle selon laquelle Al-Qaïda était responsable de l’attaque.

Cependant, de la Le 11 septembre 2001 Il y a eu de nombreux rapports officiels parmi lesquels: la Commission du 11 septembre, des enquêtes du Congrès des États-Unis, ainsi que des rapports du National Institute of Standards and Technology et aucun n’a trouvé de preuve qu’il y avait conspiration.

11 septembre 2001.

Ce mardi, et toujours groggy de dormir autant (je me suis levé à 3 heures de l’après-midi), j’ai été stupéfait par les nouvelles à la télé. L’attaque et la chute subséquente des tours jumelles de New York.

Atroce…

Près de 3 000 morts.

Sans mots.

J’espère que nous ne vivons plus cela. pic.twitter.com/nf8yFgSNEU – Juanito® (@ juancazorla7401) 10 septembre 2020

Souvenons-nous que c’était mardi matin 11 septembre 2001 lorsque le groupe Al-Qaïda a détourné deux avions, qui ont été touchés contre le tours jumellesUne attaque qui a coûté la vie à environ 3 000 personnes.

