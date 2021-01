Melisa Giselle Rossi Galarza a été abattue dans la ville de Berazategui

Au cours des dernières heures, des policiers ont arrêté un jeune homme avec un casier judiciaire, accusé d’être l’un des «motochorros» qui ont tiré et volé l’arme réglementaire d’un sous-lieutenant de la force de Buenos Aires. La femme a perdu un œil à la suite des tirs lors de l’assaut contre le match de Berazategui.

La personne appréhendée a été identifiée par le juge comme Alejandro Leonel León et fera l’objet d’une enquête aujourd’hui par le procureur Daniel Ichazo, chef de l’unité d’instruction fonctionnelle décentralisée 1 de Berazategui, après avoir été chargé par les crimes de «vol qualifié et tentative de meurtre» au détriment de Melisa Giselle Rossi Galarza, qui hier après-midi a continué à être admise hors de danger au Fitz Roy Integral Medical Center dans le quartier de Buenos Aires à Villa Crespo.

Selon des porte-parole judiciaires informés ., les experts qui ont agi sur les lieux du crime ont examiné la voiture Ford Fiesta de la victime et obtenu deux empreintes digitales que le système automatisé d’identification d’empreintes digitales a réussi à identifier comme appartenant à l’accusé, car il avait des antécédents de vol qualifié et de possession illégale d’une arme de guerre.

À son tour, il y a une semaine, deux autres suspects ont été arrêtés pour cet incident. L’un d’eux a été identifié comme Franco Nicolás «Nuerca» Schteingara et l’autre s’est vu demander ses papiers personnels mais a ensuite été libéré. Schteingara a fait l’objet d’une enquête du procureur Ichazo et a également été libéré plus tard, car il n’a pas été sélectionné dans un cycle de reconnaissance.

Le crime en question s’est produit jeudi dernier à l’angle des rues 128 et 4A de la ville de Berazategui Oeste à Buenos Aires, où des agents se sont rendus sur les lieux après un appel au 911 qui a alerté sur des coups de feu. Ils ont découvert plus tard que Rossi Galarza avait été abattu.

Rossi Galarza venait de terminer son service dans le commandement de patrouille de cette juridiction et, en rentrant chez lui, il s’est arrêté à un kiosque pour faire quelques achats. En attendant, vêtue d’un uniforme de police, elle a été surprise par derrière par un criminel armé qui est descendu d’une moto conduite par un complice.

À ce moment-là, l’assaillant lui a pris l’arme réglementaire de calibre Bersa Mini Thunder 9 mm et a tiré deux coups de feu qui l’ont touché dans l’un de ses yeux et à hauteur de la taille, du côté droit. Finalement, quand le voleur s’est enfui, il est revenu sur ses pas et a tiré un autre coup sur le sous-lieutenant, la frappant à la main gauche.

Il y a quelques jours, la police a arrêté deux suspects, libérés quelques heures plus tard

Après cela, les “motochorros” se sont échappés à bord du véhicule avec le pistolet de police, qui quelques minutes plus tard ont été transférés à l’hôpital de grande complexité El Cruce du quartier voisin de Florencia Varela où elle a été admise avant d’être dirigée vers le centre médical de la quartier de Villa Crespo.

Quelques jours avant qu’un événement similaire ne se produise dans la ville de Buenos Aires Laferrère dans le parti de Meurtre, lorsqu’un officier de la police municipale a été tué dans une confrontation avec deux voleurs qui voulaient l’agresser.

L’épisode s’est produit, lorsque Marino Nicolás Romero, 27 ans, se trouvait à l’arrêt d’autobus à l’intersection du Rues Oliveri et Da Vinci en route pour travailler dans le cadre du Département de la protection du voisinage de la Villa 31 de la force de Buenos Aires.

Là, des criminels armés l’ont surpris et ont tenté de le voler, et l’officier a réagi par des coups de feu. Les voleurs, dont l’un est mort sur les lieux et l’autre a réussi à s’échapper, ont également tiré sur l’agent, qui a reçu deux blessures par balles au cou et à l’abdomen pour lesquelles il a dû être transporté d’urgence à l’hôpital Simply Evita. Il est décédé quelques heures plus tard.

