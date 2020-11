L’attaque de l’homme abattu à Belgrano, confronté à la police municipale.

En 2014, Sebastián Damián Villarreal a eu une petite explosion. Il a joué un match de football amateur avec des amis sur un terrain de La Plata, près du ministère de la Route. À un moment donné, l’arbitre n’a pas collecté quelque chose qui, selon Villarreal, devrait être collecté. Villarreal, 24 ans à l’époque, était furieux, s’est mis à crier. Les autres joueurs avaient peur. L’un d’eux, plus vétéran, est sorti à l’intersection. “Maigre, mais qu’est-ce qui ne va pas avec toi! Si tu es arbitre aussi! “, Cria-t-il. Villarreal se calma devant l’ironie. L’argument était vrai: En décembre 2014, selon son titre affiché sur sa page Facebook, il a été reçu en tant qu’arbitre à l’association locale Ensenada.

Villareal était également un joueur de ligne dans les matchs amateurs. Mais ce qui l’intéressait le plus, c’était justement la comédie musicale, être danseur.

Aujourd’hui dans l’après-midi, à l’école Belgrano Dance Club, Sebastián Damián a pris un couteau de cuisine et a gravement blessé Julieta Antón, son professeur de danse.

Villarreal à La Plata avec un camarade dans une pièce, il y a des années.

J’avais une certaine obsession, disent ceux qui connaissent Julieta, la danseuse de Tini Stoessel et ancienne ShowMatch, un harcèlement qui J’ai continué à suivre des cours virtuels et cela a été démontré dans des blagues de mauvais goût, franchi les limites de base, conversations constantes. Antón lui a demandé de ne pas utiliser son téléphone portable en classe. À cela, Villarreal a pris un couteau et s’est jeté sur elle pour essayer de la tuer. Le danseur a été blessé à la tête, au bras et à la main. Un autre étudiant a également été blessé.

Ainsi, Villarreal a dû être touché à la jambe par la police municipale pour arrêter son attitude. Accusé de blessures graves aggravées par la violence sexiste par le procureur Miguel Kessler pour faute professionnelle, l’homme de 30 ans attend hors de danger à l’hôpital de Tornú: son état mental empêche le juge de Buenos Aires de pouvoir enquêter sur lui.

Villarreal avec Valeria Lynch

“Pas étonnant”Dit une connaissance à La Plata: “Quelque chose arrive à l’enfant.” On ne sait pas s’il a réellement une pathologie de base, un diagnostic psychiatrique. Vos enregistrements montrent que vous percevez une pension non contributive de la province de Buenos Aires, son seul revenu vierge dans un historique de retraite qui ne montre aucun emploi vide. On ne sait pas s’il a un casier judiciaire dans la province de Buenos Aires; pour l’instant, il ne les a pas dans la capitale. En tout cas, Vous serez confronté à des spécialistes qui pourront déterminer si elle est effectivement imputable ou non.

“Melli” est son surnom: Sebastián Villarreal a, en effet, un frère jumeau, journaliste sportif. “Je ne peux pas parler”, dit-il à l’appel de Infobae. «La police ne m’a rien informé», répète-t-il.

-Avez-vous remarqué quelque chose d’étrange chez votre frère ces derniers temps?

-Flaco, je suis journaliste comme toi. Je ne peux pas parler.

Pendant, à Villa Argüello, quartier Berisso, près du terrain d’entraînement de gymnastique et d’escrime, la grand-mère de Sebastián Damián, 84 ans, répond au téléphone. Je ne sais pas ce qui s’est passé. “Je vais lui dire que tu as appelé quand il arrive”, m’a dit.

En costume de gaucho avec sa grand-mère, avec qui il vit.

Ils sont particulièrement proches. Sa grand-mère est devenue son principal soutien, disent ceux qui connaissent Sebastián Damián, parlent d’un lien étroit et affectueux, d’une mère en dehors du récit de sa vie.

Ainsi, Villarreal Il est entré dans le circuit de la comédie musicale de toutes les manières possibles. Il a participé à de petites productions locales, des cours et des conférences où rencontré des personnalités comme Valeria Lynch. Il a eu d’autres problèmes dans les studios de danse de La Plata. En 2018, a eu une altercation avec un professeur qui a continué sur Facebook. Villarreal a affirmé avoir été mal lancé. Le professeur, un danseur expérimenté de La Plata, a répondu de manière lapidaire:

«Personne ne t’a expulsé, Sebastian. Le premier cours sert à niveler et à voir où vous étudiez, ce qui dans votre cas est nul puisque vous ne connaissez même pas les noms des étapes. Vous n’êtes pas jugé si vous avez laissé tomber une fille ou non, mais l’expérience que vous citez au cours de ces trois années d’études n’a pas suffi à faire un seul pas en avant. Vous avez été invité à regarder la classe pour que vous puissiez voir et voir au minimum ce qu’est une classe de partenaire et vous êtes resté très offensé».

Dans sa réponse, Villarreal redoubla de colère: «Vous êtes impoli, regardez bien ce que vous mettez. Ne vous méprenez pas avec moi, maigre », Il a lancé.

A la porte d’Idées del Sur avec Mora Godoy.

Cependant, son manque de compétences ne l’a pas arrêté. Il a parlé de «son rêve». En 2015, Villarreal auditionné à Ideas del Sur pour devenir danseur ShowMatch.

J’ai continué à lire:

“Sebas, pas de cellule en classe”: l’histoire de l’obsession derrière l’attaque de l’ancienne danseuse Tinelli