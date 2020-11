Les premières élections dans une pandémie ont eu lieu à Río Cuarto (@RicBenedetti)

À 18 heures de l’après-midi aujourd’hui, les bureaux de vote ont fermé Río Cuarto, Cordoue, des élections pour élire le maire, lors du premier contentieux électoral de l’année entre le péronisme et Ensemble pour le changement.

Avec des éléments d’assainissement et de biosécurité dans les bureaux de vote, en plus des personnes qui jouent le rôle de «facilitateurs» pour contrôler la distanciation sociale dans les bureaux de vote. 49 établissements de vote, l’électorat de Río Cuarto s’est rendu aux urnes pour élire le maire, les conseillers et les tribunaux des comptes, en plus de se prononcer sur la réforme de la Charte organique municipale.

Il y a huit listes qui ont participé au concours, et ses principaux candidats étaient l’actuel maire péroniste Juan Manuel Llamosas, qui en est à son deuxième mandat pour le front Nous faisons pour Córdoba, qui est mentionné dans le gouverneur Juan Schiaretti, et cela inclut le justicialisme et le secteur du kirchérisme du Frente de Todos.

Les élections qui ont constitué la première photo électorale vers les élections législatives de mi-mandat de 2021. Ces derniers mois, Schiaretti a eu une approche du gouvernement d’Alberto Fernández: au Congrès national, ses représentants ont accompagné les lois clés que le pouvoir exécutif a envoyées pour sa approbation. Lors de ces élections, le gouverneur de Cordoue a joué en tandem avec le parti au pouvoir national. De plus, le chef de cabinet, Santiago Cafiero, et les ministres de l’intérieur, Wado de Pedro, et des travaux publics, Gabriel Katopodis, se sont rendus à Cordoue pour y attendre le résultat.

L’actuel maire péroniste de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, aspire à son deuxième mandat pour le front We do for Córdoba (.)

Le président a confié à De Pedro la tâche d’amener des positions entre la Casa Rosada et le leader cordouan au début de l’administration. Dans les premiers jours de janvier, Schiaretti a tenu sa première réunion au ministère de l’Intérieur. Ils ont déjeuné, discuté des points de l’ordre du jour et ce dialogue direct a été consolidé. Une communication fluide et un rapprochement entre le gouverneur, historiquement éloigné du kirchnérisme, et le gouvernement national ont commencé à se développer.

Lors de cette réunion, ils ont convenu de travailler pour unifier le péronisme dans ce qui serait la première élection à la mairie du pays dans l’administration de Fernández. Rio Cuarto, la deuxième ville la plus importante de Cordoue et capitale alternative de la province, avait une date pour tenir des élections en mars, mais a été suspendue en raison de la pandémie.

Le président et Schiaretti ont travaillé ensemble pour unifier toutes les parties qui font partie du Front de Todos avec l’alliance que nous faisons pour Córdoba, qui est celle dirigée par le gouverneur de Cordoue. Ce nouveau bloc de partis a soutenu la candidature des Llamos.

Depuis que cette unité a été consolidée, De Pedro et le lieutenant-gouverneur Manuel Calvo ont continué de renforcer le dialogue, qui a ajouté des contacts réguliers pour suivre le développement de la campagne, échanger des idées ou analyser des sondages dans le cadre du programme de travail habituel.

Le gouverneur de Cordoue, Juan Schiaretti, a conclu un accord politique avec Alberto Fernández

Si le péronisme est victorieux ce dimanche soir, le résultat aura une pertinence nationale car, comme le gouvernement le comprend, une victoire possible est un soutien à la direction nationale et provinciale, et un test de l’unité qui doit être reproduit et maintenu dans toutes les élections. Un signal clair entre l’alliance entre Schiaretti et Fernández.

Le principal adversaire est le radical Gabriel Abrile, par l’alliance Together for Río Cuarto (UCR, PRO, Frente Cívico et Coalición Cívica), référencée au niveau national dans Together for Change. Les six autres listes encouragent le maire à Eduardo Scoppa (Riocuartenses pour la ville); Pablo Carrizo (Ouvrir Front Politique); Guadalupe Fantin (Avant gauche); Lucie de Carlos (Le respect); Mario Lamberghini (Parti libertaire) et Marcelo Ljubich (Ucedé).

Llamosas, qui est politiquement identifié avec l’ancien gouverneur José Manuel de la Sota, a mis fin à une hégémonie radicale de 12 ans à Río Cuarto lors de son élection en 2015. Cette fois, il cherche à obtenir son deuxième mandat municipal.

«C’est un parti démocratique. Tous les protocoles de sécurité et mesures d’hygiène sont respectés “a déclaré le chef communal péroniste dans des déclarations à la presse lorsqu’il est allé voter.

Les élections, dans lesquelles aussi l’ensemble du Conseil délibératif est renouvelé, avait été initialement appelé pour le 29 mars, mais a été reporté à deux reprises en raison de la continuité de la pandémie. Bien que le Frente de Todos ait évité de nationaliser l’élection, ce sera le premier test électoral pour le péronisme depuis qu’Alberto Fernández a pris ses fonctions à la Casa Rosada.

Alberto Fernández avec Juan Schiaretti lors d’une de ses dernières visites à Cordoue

Interrogé par les médias locaux sur le résultat électoral, Abrile, le principal candidat de l’opposition, a affirmé: «Nous avons très bien fait la campagne. Nous parlons aux gens. Je suis convaincu du résultat. Nous avons besoin que les gens viennent voter parce qu’à partir du 10 décembre, nous devrons nous débrouiller avec un grand pacte social ».

Le secrétaire de la commission électorale municipale, Fernando PerezIl a expliqué cet après-midi que les retards dans l’ouverture des tables étaient dus aux absences de certaines autorités, une situation qui a été résolue avec la participation de bénévoles. Il a également assuré que cela fonctionnait “correctement” le système de listes électorales géoréférencées, qui permettait aux électeurs de voter dans le centre le plus proche de leur domicile.

Pour l’élection des bureaux municipaux, le Bulletin de vote unique (BUS), dans lequel le candidat de son choix est marqué avec un stylo, tandis qu’un bulletin de vote supplémentaire est utilisé pour le référendum.

La date initiale du processus électoral était le 29 mars dernier, mais il aurait dû être reporté d’abord au 27 septembre dernier, puis à aujourd’hui en raison de la pandémie de coronavirus.

