La plupart des tués aujourd’hui sont de Bogotá et de Carthagène, avec sept dans chaque ville, suivis de Cali et de la jungle Leticia, capitale du département d’Amazonas, avec trois chacun, selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé. . / Luis Eduardo Noriega / Archives

Ce vendredi 15 janvier, le gouvernement d’Antioquia a annoncé un couvre-feu continu pendant ce week-end avec l’intention de contenir et de prévenir les infections par le covid-19 dans ce département.

Le Gouverneur d’Antioquia, Aníbal Gaviria, a indiqué qu’avant la circulaire 618 du Gouvernement national et après des dialogues avec le Vice-Ministre de la Santé et le Ministre désigné de l’Intérieur Le couvre-feu a été modifié dans le département qui devait initialement être de nuit.

Pour cette raison, les municipalités de Bellos, Itagüí, Bello, Girardota, Copacabana, Barbosa, Caldas et Sabaneta commenceront à restreindre la circulation des citoyens et des véhicules sur les routes et les lieux publics en continu à partir de 6 heures du matin. pm ce samedi 16 janvier jusqu’à 5 h le lundi prochain 18 janvier.

Le gouvernement d’Antioquia décrète des mesures de mobilité restrictives pendant ce week-end. Photo: Twitter d’Aníbal Gaviria.

De même, ce même couvre-feu sera appliqué dans les communes de Marinilla, La Ceja, Guarne, El Carmen de Viboral, El Retiro et El Santuario.

De même, Aníbal Gaviria a indiqué que Le couvre-feu de nuit régnera dans tout le département de 22h00 ce vendredi à 5h00 le samedi, Ce qui signifie que Demain samedi continue le pic et le certificat dans les municipalités qui a été décrété.

«Nous maintiendrons notre engagement à protéger la vie. Nous continuons d’augmenter les lits en USI: mardi nous en avions 1 262, jeudi 1269 et aujourd’hui 1280. Cet effort institutionnel, comme le sacrifice du personnel de santé, doit être réciproque avec discipline », a assuré le gouverneur.

Vous pourriez être intéressé par: La tutelle dont Álvaro Uribe indique que la justice a violé sa procédure régulière en le gardant inculpé

À son tour, il a indiqué que dans le cas de Medellín, la capitale, le couvre-feu commence ce vendredi à 20h00 et se poursuivra jusqu’au lundi 18 janvier à 5h00.

Daniel Quintero Calle, maire de Medellín. Photo: archive privée, Facebook.

Le maire de Medellín, Daniel Quintero, a augmenté les restrictions dans la capitale du département et a annoncé un couvre-feu continu et total pendant le week-end.

Compte tenu de l’occupation des lits de soins intensifs, qui a fluctué entre 90% et 95% au cours du mois de janvier, et de l’augmentation des infections à Medellín, Quintero a établi un Couvre-feu continu dans toute la ville, qui débutera à 20 h le vendredi 15 janvier et durera jusqu’à 5 h le lundi 18 janvier.

Quintero s’était déjà prononcé sur cette mesure, car l’augmentation des infections dans la ville est alarmante et un couvre-feu supplémentaire ce week-end était «inévitable. Le taux d’occupation de l’UCI est à son plus haut depuis le début de la pandémie. Les effets du 31 décembre se font toujours sentir et les personnes infectées à Puente de Reyes commencent à arriver à l’USI ».

Medellín aura un couvre-feu ce week-end et recommande la même mesure pour le reste des maires de la région métropolitaine. Il commence à 20 h aujourd’hui, vendredi 15 janvier, et se poursuit jusqu’à 5 h le lundi 18 janvier. – Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) 15 janvier 2021

Dans cette mesure le pic et la cédula sont ajoutés, qui régiront les communes de la zone métropolitaine et celles de la vallée de San Nicolás, dans l’est d’Antioquia, en raison du taux d’occupation élevé des lits de soins intensifs.

“Plus précisément, les municipalités suivantes de la vallée de San Nicolás, telles que Carmen de Viboral, Marinilla, Santuario, Guarne, El Retiro, La Ceja et Rionegro, et dans les autres sous-régions, il n’y aura ni pic ni cedula”dit le gouverneur.

A l’exception de l’arrêté départemental, il y a encore le domiciliataire, ceux qui doivent travailler ou avoir une urgence pour pouvoir se déplacer, en plus, pour cette fois, les restaurants et les hôtels seront exemptés du pic et de l’identification dans les autres municipalités d’Antioquia, car à Medellín le couvre-feu continu restreint cette sortie.

Vous pourriez être intéressé par: Au milieu du choc des versions en raison de la disponibilité de l’USI, Bogotá enregistre un record avec plus de 8000 infections à coronavirus en un jour