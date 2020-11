Le groupe américain se produira pour la deuxième fois en Colombie. Photo: Archives / 162

La pandémie de covid-19 a également ruiné les plans de milliers de fans dans l’espoir de profiter du spectacle du groupe de nu metal Slipknot.

Mais aujourd’hui, deux mois avant la fin de 2020, les adeptes du groupe originaire de l’Iowa, aux États-Unis, se sont réveillés avec la bonne nouvelle que les musiciens seront en tournée l’année prochaine en Colombie, au Brésil et au Chili, avec le Knotfest.

En 2018, le festival est passé par la Colombie et a laissé de grands moments musicaux qui ont été enregistrés à jamais dans l’esprit des participants. Cette année, les organisateurs avaient prévu de grandes surprises pour les spectateurs, mais en raison de la pandémie, ces rêves ont dû être reportés.

Mick Thomson lors de la performance live de Slipknot. Photo: LeoDE / Wikicommons

Mais l’esprit du métal a survécu et déjà le premier groupe a été annoncé qui donnera sans aucun doute vie aux fans de metal du pays.

Le groupe, reconnu pour sa mise en scène imposante, ont annoncé la nouvelle via leurs réseaux sociaux et a fait sensation en raison de l’excitation des fans, qui ils attendaient la date finale où le groupe mettra les pieds sur le sol colombien.

“#Knotfest: Amérique du Sud 2021. Bientôt plus d’informations”, étaient les mots du groupe qui ont ému et laissé leurs fidèles fans en redemander.

Le festival, qui présente divers sous-genres de métal, a lieu depuis 2012 et a voyagé dans des pays comme les États-Unis, le Mexique, le Japon, le Canada et la France, où des millions de followers ont pu profiter des présentations de grandes têtes d’affiche et d’icônes métalliques telles que Agneau de Dieu, Deftones et Marilyn Manson.

En Colombie, il a été deux fois avec des grands du genre tels que, Judas Priest, Helloween, Behemoth et Testament, des groupes caractérisés par la hauteur de leurs performances.

Le Knotfest a annoncé la nouvelle à travers une vidéo avec des images d’archives, où ils ont montré la force de leurs éditions passées et avec lesquelles ils ont invité les fans à suivre les comptes régionaux du festival pour se tenir au courant de leurs actualités.

Le festival devrait annoncer dans les mois à venir les groupes qui accompagneront l’emblématique Slipknot dans son passage à travers l’Amérique du Sud, mais entre-temps, l’attente grandit.

Bogotá promet d’exploser l’année prochaine avec Knotfest, mais aussi avec le concert d’adieu de Kiss, qui selon Move Concerts, la société organisatrice de l’événement en Colombie, a déjà été reportée, a une date et un lieu:

«Après plusieurs mois de collaboration avec l’artiste et des promoteurs internationaux, Nous avons réussi à confirmer une nouvelle date pour le dimanche 10 octobre 2021 à la Movistar Arena».

Le groupe de rock “Kiss” lors de leur concert au Domination Fest tenu à l’Autódromo Hermanos Rodríguez. PHOTO: GABINO ACEVEDO /CUARTOSCURO.COM

Ce sera la dernière occasion qu’auront les fans de Kiss en Colombie “d’apprécier le groupe en live après près de 50 ans de succès et une carrière musicale impeccable”.

Les organisateurs ont également annoncé que ils veulent soutenir ceux qui “les ont accompagnés dans plus de 20 ans de concerts dans le pays” et ils ont exprimé leur position de collaboration aux parties intéressées:

“Ceux qui ont des difficultés avec la nouvelle date Nous vous demandons d’envoyer un e-mail à infoco @ moveconcerts.com pour trouver la meilleure solution pour chaque cas ».

Il ne fait aucun doute que l’anxiété pour 2021 augmente avec les jours, en raison de la période difficile que la pandémie de covid-19 a signifiée pour le monde du divertissement en direct, qui, à l’exception de l’intervention d’Internet, est presque complètement paralysé.

