ET

Avec trois des quatre équipes confirmées, le Conmebol a annoncé les jours et les heures où les demi-finales du Coupe Libertadores. L’agence a confirmé le calendrier dans lequel se jouera la série entre River et Palmeiras, et celui de Santos contre le vainqueur de la clé quart de finale que Boca et Racing n’ont pas encore résolu.

Le Millionnaire accueillera l’équipe brésilienne le mardi 5 janvier 2021 à 21h30 au stade Libertadores de América à Avellaneda, tandis que le retour se fera à São Paulo le mardi 12 janvier, à la même heure, à l’Allianz Parque.

Pendant ce temps, Santos débutera la série en tant que visiteur de Boca ou Racing le mercredi 6 janvier à 19h15. La série sera définie mercredi 13 à la même heure au stade Urbano Caldeira de San Pablo.

Il y aura deux équipes argentines et deux brésiliennes en demi-finale de la Copa Libertadores. River Plate s’est qualifié pour cet exemple après avoir battu le Nacional de Montevideo en quarts de finale par un résultat cumulé de 8-2 (2-0 au match aller à Avellaneda et 6-2 au match retour). Palmeiras, quant à lui, a battu Libertad du Paraguay après avoir fait match nul 1-1 dans le premier match et s’être battu à domicile 3-0 dans le deuxième.

Santos, pour sa part, a laissé Gremio derrière (1-1 au match aller à Porto Alegre et 4-1 au match retour) et attend le vainqueur de la clé entre Boca et Racing. L’Académie a gagné 1-0 à Avellaneda dans le premier duel et la définition sera mercredi prochain à 21h30 dans la Bombonera.

Conmebol a également publié les jours et horaires des demi-finales de la Copa Sudamericana. Lanús et Vélez seront mesurés dans une clé à cent pour cent albiceleste, tandis que Defensa y Justicia et Coquimbo du Chili s’affronteront pour l’autre billet pour la grande finale du concours, qui se jouera au stade Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El Fortín recevra Garnet au stade José Amalfitani le mercredi 6 janvier à 21h30 et le retour aura lieu à La Fortaleza dans le sud de Buenos Aires le mercredi 13 janvier à la même heure. Alors que le casting chilien sera local lors du match aller qui se jouera le jeudi 7 janvier à 21h30 et que la définition sera jouée à Florencio Varela le jeudi 13 du même mois et à la même heure.

JE CONTINUE DE LIRE:

INFOBAE – SPORTS