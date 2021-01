Photo des réseaux sociaux.

2020 s’est terminée par un goût amer pour le couple, après que Daneidy Barrera, mieux connue sous le nom de “ Epa Colombia ”, ait dit à ses abonnés via son compte Instagram que sa relation de plusieurs années avec Diana Celis avait pris fin parce que le Le joueur de Santa Fe lui était infidèle.

«Je vous dis à vos amis que ma relation avec Diana vient de se terminer. Il y a longtemps, je n’ai pas décroché mon téléphone portable parce que je restais dans mes coiffeurs … Je n’ai jamais cru qu’il me trahirait “, est lu dans le premier article publié par ‘Epa Colombia’ et avec lequel il a commencé à raconter les détails de sa séparation aux près de deux millions de followers que l’influenceur a dans ledit réseau social.

Dans la suite de son histoire, il a souligné qu’il avait réalisé l’infidélité parce qu’il avait découvert que le footballeur cachait des conversations compromettantes.

“Je viens de réaliser qu’elle (Diana Celis) a supprimé les conversations et est sortie avec un collègue de Santa Fe. Elle m’a dit: ‘Je vais en thérapie’ et est allée chez elle”Daneidy a continué.

Eh bien, environ une semaine après la révélation médiatique, certaines images des deux femmes se tenant la main dans un centre commercial ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, ce qui a suscité toutes sortes de commentaires et de rumeurs selon lesquelles il s’agissait d’un assemblée ou que la femme d’affaires et les footballeurs auraient repris leur relation.

Désormais, le retour du couple semble s’être confirmé, car une photographie que l’influenceuse a publiée ces dernières heures à travers des histoires Instagram et où elle dit à Celis que “malgré tout” elle l’aime toujours et ils sont vus ensemble en train de profiter de San Andrés.

Celis, pour sa part, n’a pas publié de contenu avec Daneidy, mais dans l’une de ses photos, elle est provocante avec une légende où elle dit: “Laissez-les parler”

‘Epa Colombia’ surprend une fois de plus ses followers avec un geste généreux

Au milieu de toute l’agitation que Daneidy Barrera a provoquée par la rupture de leur relation, on l’a vu ces derniers jours montrer un geste qui a ému ses partisans. La L’influenceur et entrepreneur colombien est descendu dans les rues de la capitale pour aider certaines personnes à payer le loyer de leur logement.

La zone où il a réalisé son geste de solidarité semble être le centre de Bogotá et il a assuré à ses partisans qu’il chercherait des personnes qui ont besoin d’aide et paierait leur loyer. “Je me sens déjà qualifié pour le faire, aucun d’entre eux ne sait rien », a déclaré l’influenceuse dans ses histoires Instagram.

Daneidy Barrera a rencontré un vendeur de maïs, cette femme vend des paquets de ce produit pour nourrir les pigeons qui se trouvent à la place et l’influenceuse lui a acheté deux paquets. Ensuite, Barrera lui demande pourquoi elle travaille et la femme lui dit qu’elle doit le faire par nécessité et l’influenceur dit que “Aujourd’hui, je veux payer le loyer, c’est de l’argent envoyé par mes followers.”

Epa Colombia a payé un loyer à deux vendeurs ambulants

Le vendeur de rue reçoit 300 mille pesos d’Epa Colombia qui, selon l’influenceur, Ils sont le produit de son travail sur les réseaux sociaux. Après cela, Daneidy s’approche d’une personne âgée qui est assise devant une église avec une tasse en plastique demandant de la monnaie.

Ce n’est pas la première fois que l’influenceur est vu en train d’aider des personnes dans le besoin pendant la pandémie de coronavirus. À plusieurs reprises, Epa Colombia est descendue dans les rues chargée de sandwichs et de jus de fruits à donner aux enfants et aux habitants des rues qui sont sur la route.

De la même manière, À partir de décembre 2020, l’entrepreneur a assuré que, lors de la journée sans TVA et du Black Friday, elle avait réalisé de très bonnes ventes dans ses entreprisesC’est pourquoi il a fait don de 10% de tous ses bénéfices sur les marchés aux personnes touchées par la pandémie.

