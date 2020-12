La menace permanente contre les ressources marines des côtes du Chili, par les mafias et les prédateurs, serait l’une des raisons de la création du ministère de la Mer

Les navires intrus chinois qui transitent au large des côtes du Chili pour l’extraction de calmars sont devenus l’une des principales raisons pour lesquelles les législateurs chiliens ont proposé la création urgente d’un ministère de la mer pour protéger la vaste côte du pays sud-américain sur l’océan Pacifique. .

Le vice-président du Sénat chilien, Rabindranath Quinteros, a parlé du “Besoin impératif” que le pays dispose d’un tel portefeuille face à la menace qui pèse sur les ressources maritimes. L’emplacement a été fait au milieu du séminaire “Regard vers l’avenir: les pêches, les océans et l’économie côtière», À la Chambre haute, où l’ambassadeur de Norvège à Santiago, qui a raconté l’expérience de son pays qui a déjà Ministère de la pêche.

Lors du sommet, l’un de ceux qui ont fait valoir la nécessité principale de disposer de ce portefeuille qui agit en faveur de la conservation des intérêts maritimes, a été le Doyen de la Faculté des sciences marines de l’Université de Valparaíso, Ricardo Bravo, qui a averti qu’il existe un ensemble de situations complexes, telles que la pêche illégale fondée sur des organisations illégales “Qui fonctionnent comme de vraies mafias (…) donc, nous sommes confrontés à la nécessité de protéger nos ressources avec une politique plus grande”, a déclaré l’universitaire.

Des bateaux de pêche chinois traversent l’océan Pacifique au large des côtes du Chili pour développer l’extraction de calmars

Mafias en haute mer

La référence académique est faite juste une semaine après la marine chilienne a rendu publique l’information concernant la présence de plus de 400 navires chinois situé dans les eaux internationales, très proche du territoire maritime chilien au large des côtes nord et sud du Chili. Selon le rapport de la branche des forces armées en charge de l’inspection en haute mer, l’escouade asiatique ne s’est pas arrêtée pour développer des opérations d’extraction. Cependant, à partir de différents secteurs, le point critique concernant la nécessité de contrôler efficacement et avec plus de constance le mouvement de ces navires a été posé.

Il y a quelque temps, après avoir appris la présence de navires chinois dans la zone géographique située au large des îles Galapagos en Équateur, Cesar Astete, de l’organisation Oceana Chile, a indiqué que la situation “Nous avons montré que dans le déplacement, certains signaux de positionnement par satellite ne sont plus reçus. Par exemple, dans le cas de ces 300 navires, des panneaux de 126 ”peuvent actuellement être identifiés, a-t-il expliqué. C’est pourquoi on pense qu’aujourd’hui beaucoup de ces navires ont été transformés en navires fantômes, car sans GPS, il est pratiquement impossible de savoir où ils se trouvent. Une réalité qui génère de l’incertitude chez ceux qui pratiquent la pêche dans le pays andin, en raison de l’immense risque de prédation des espèces.

Le problème du Chili

Le Chili est l’un des dix pays de pêche les plus importants au monde. Avec ses 4 mille kilomètres de côtes, c’est le dixième avec la plus grande zone économique exclusive. En fait, sa longue bande de terre ne représente que 30% de son territoire. Tous les autres, 70% de sa souveraineté est la mer. C’est ainsi que l’océan est un élément fondamental de la géographie, de l’économie et de la culture de ce pays. De vastes zones marines ont été protégées, faisant du Chili une référence en matière de conservation. En outre, des lois et des mesures bénéficiant à la protection de la mer sont en cours de discussion. Malgré cela, les perspectives de l’océan au Chili ne sont pas toujours encourageantes. 62% de ses pêcheries sont surexploitées ou épuisées. La pollution provenant de l’industrie minière, de l’énergie et de l’aquaculture fait de grands ravages sur la biodiversité marine et la marée de plastiques frappe également ces coins du monde.

Les causes de cette surexploitation sont multiples. L’un d’eux est la pêche illégale qui, ces dernières années, a doublé, voire triplé ses volumes d’extraction. La pêche illégale est l’activité de pêche la plus lucrative au monde. Au Chili, il génère 300 millions de dollars par an, selon les données du Service national des pêches (SERNAPESCA), l’entité gouvernementale chargée de contrôler l’extraction de la pêche. Cet argent se traduit par 320 000 tonnes par an de ressources marines extraites illégalement. Si la clandestinité de l’activité rend difficile la détermination exacte de sa portée, l’organisme gouvernemental reconnaît que, par exemple, le merlu commun, produit le plus vulnérable, est extrait dans des volumes qui atteignent quatre fois les quotas d’extraction autorisés.

Le ministère de la mer serait créé pour réglementer et superviser l’extraction efficace des produits marins sur le territoire maritime chilien

Consulté par Infobae, le Député chilien et président des commissions de l’économie et des relations extérieures de la Chambre des députés, Jaime Naranjo, a évoqué la situation a mis en garde contre la présence de navires chinois au large des côtes du Chili et a été critique en ce qui concerne la gestion du contrôle. “Notre pays a seulement évoqué le fait de souligner que les 200 milles maritimes ont été respectés et je pense que c’est une réponse plutôt insuffisante, car cela l’action prédatrice que ces navires font, évidemment qui va affecter l’écosystème maritime “, il a souligné.

Dans le cas où l’appel a été lancé pour poursuivre la législation sur la création du ministère de la Mer, le vice-président de la Chambre haute, Rabindranath Quinteros (PS), l’ambassadeur de Norvège, Jostein Leiro; le directeur exécutif d’Oceana Chile, Liesbeth van der Meer; le président de la Fédération interrégionale des pêcheurs artisanaux du Sud (Fipasur), Marco Ide et qui a souligné la nécessité de contrôler les mafias de haute mer, le doyen de la Faculté des sciences marines de l’Université de Valparaíso, Ricardo Bravo.

Dans ce sens, pour le législateur Rabindranath Quinteros, qui est également membre de la Commission des pêches, l’État a le “Besoin impératif” d’avoir un Ministère de la Mer, car, à son avis, «c’est le seul moyen d’améliorer la gestion et il y a une réelle supervision et attention aux océans. Aujourd’hui la mer, le littoral avec toutes ses ressources sont administrés par différentes agences et ministères, ce qui entraîne un manque de coordination et des retards dans de nombreuses actions », a-t-il déclaré.

