L’ancien maire de San Martín, et aujourd’hui ministre des Travaux publics, Gabriel Katopodis, a été le premier orateur à la grande audience publique nationale contre les hausses de tarifs des services d’électricité, d’eau, de gaz et de transport dans la dernière étape du gouvernement par Mauricio Macri (NA)

Les biens subventionnés sont, en général, l’alimentation et les services publics (eau, électricité, gaz, transports, communications et carburants). Celles-ci Les subventions, si elles ne sont pas bien ciblées, peuvent devenir très inefficaces, car elles suppriment le coût des biens de la valeur pour les consommateurs, entraînant une consommation plus élevée et une production plus faible., découragent les investissements entraînant des pénuries et des ajustements de la qualité des biens et un impact sur les comptes publics.

L’Argentine a mené plusieurs expériences pour contrôler les taux au cours des 75 dernières années. Cette histoire est caractérisée, d’une part, par de longues périodes de forte dégradation tarifaire et, d’autre part, par des cycles tarifaires réels.

Le graphique montre l’évolution du niveau général des prix et des taux pour les moyennes annuelles de 2001 à 2020, calculés avec les prix des biens individuels en valeurs constantes de 2008, en base 100, pondérés selon le panier de consommation de l’Enquête nationale sur les dépenses des ménages (Engho) 2012/2013. Il s’agit de la plus longue période de détérioration tarifaire réelle des 75 dernières années.

Source: Projet “Prix des entreprises publiques réglementées et privatisées”, CEFIP-IIE-FCE-UNLP. Cont, Navajas, Pizzi et Porto, 2020.

On observe une forte baisse des valeurs réelles entre 2001 et 2015 et une reprise entre 2016 et 2019, pour ensuite diminuer en 2020. Le niveau de 2019, après ajustement, est similaire à celui de 2007 et inférieur de 44% à celui de 2001; le niveau de 2020 est similaire à celui de 2010 et inférieur à 2001 de 57 pour cent.

En décembre 2015, le gouvernement a été confronté à la nécessité de renverser la politique précédente comme l’un des moyens de réduire l’impact budgétaire des subventions et, dans le même temps, de rapprocher les prix de ceux qui seraient efficaces d’un point de vue économique.

Le processus n’était ni linéaire ni lent, mais avec de fortes turbulences provenant, d’une part, de l’ampleur des corrections à apporter et de la mauvaise mise en œuvre de l’ajustement et, d’autre part, du nombre d’acteurs aux objectifs divergents qui ont participé à le jeu.

L’évolution des niveaux mensuels généraux entre janvier 2015 et octobre 2020 est présentée dans le graphique ci-dessous, en utilisant les pondérations de l’Engho 2017/2018. Partant des valeurs exceptionnellement basses de décembre 2015, les prix ont connu une forte hausse jusqu’en mars / avril 2019. Le groupe qui a connu la plus forte augmentation est celui qui a le revenu le plus bas (qui est celui qui a connu la plus forte baisse au cours de la période précédente), suivi du groupe à revenu moyen et enfin du groupe de revenu le plus élevé.

Si le niveau général de la tranche de revenu le plus bas est calculé en tenant compte du tarif social, l’ajustement est nettement plus faible.

Ces évolutions révèlent, d’une part, que À certains moments, les politiciens préfèrent des instruments de financement discrets, qu’il s’agisse des impôts généraux et / ou de l’endettement et / ou de la diminution des dépenses en biens publics (par rapport aux prix et aux taux) sans peser les coûts et, d’autre part, l’irréversibilité des politiques publiques (lorsque la dégradation réelle des taux doit être inversée) due aux réactions provoquées par les ajustements.

En résumé, mauvaise qualité de la politique économique.

