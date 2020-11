Déclaration de jeudi Biden. (Infobae)

Candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden il a de nouveau demandé à la population de rester patiente alors que le décompte des voix se poursuit lentement dans les États clés pour définir l’élection. Dans une déclaration faite à son centre de campagne de Wilmington, Delaware, Biden Il a réitéré qu’il “se sent bien” sur les résultats et que le résultat sera connu “très prochainement”.

“Nous ne doutons pas que lorsque le décompte sera terminé, le sénateur (Kamala) Harris et moi serons les gagnants.. Je demande à tout le monde de rester calme. Le processus fonctionne, mais nous devons compter les votes », a-t-il déclaré.

Biden a à son tour indiqué qu’il avait déjà reçu un rapport sur l’état de l’économie et la pandémie COVID-19 dans le pays (il n’a pas précisé qui a fait le rapport). À cet égard, il a déclaré: ” Ils nous ont rappelé une fois de plus la gravité de cette pandémie. Les cas augmentent dans tout le pays et nous approchons de 240000 décès“.

En fait, les États-Unis a enregistré mercredi un nouveau record de cas de COVID-19, passant pour la première fois la barrière symbolique de 100000 infections quotidiennes, tel que rapporté par l’Université Johns Hopkins. Le pays a également signalé 1 112 décès. Jeudi après-midi, Les États-Unis enregistrent plus de 9,5 millions de cas positifs et 234300 décès. En termes nominaux, c’est de loin le pays le plus touché par la pandémie au niveau mondial.

Différentes marches ont eu lieu aux États-Unis pour protester contre les demandes de Trump d’arrêter le décompte des voix. Photo: REUTERS / Steve Marcus (STEVE MARCUS /)

Biden a vivement critiqué Donald Trump pour sa gestion erratique de la pandémie et a assuré qu’il changerait complètement la stratégie pour atteindre la Maison Blanche. Pour ce faire, cependant, il doit l’emporter lors des élections.

Le processus électoral avance lentement jeudi après-midi, et le seul moyen pour un candidat d’obtenir les votes électoraux nécessaires pour remporter l’élection est une victoire de Biden en Géorgie ou en Pennsylvanie. Le Nevada et la Caroline du Nord, les autres États clés en litige, ont déjà annoncé qu’ils ne publieraient pas de résultats concluants jeudi.

Les autorités géorgiennes ont confirmé ce jeudi qu’il y a moins de 50000 voix à compter dans l’état, tandis que l’avance du président républicain continue de diminuer. Biden continue également de combler l’écart en Pennsylvanie et a déjà moins de 100000 voix derrière le président.

En parallèle, Trump a subi deux revers judiciaires dans sa tentative d’arrêter le décompte des voix dans les États clés. Autorités judiciaires du Michigan et la Géorgie a rejeté les demandes de la campagne du président américain.

Au Michigan, le juge Cynthia stephens, de la Cour des réclamations, a déclaré que le procès avait été déposé mercredi après-midi, quelques heures avant le décompte des derniers bulletins de vote. Il a également indiqué que l’accusé par la campagne présidentielle, le secrétaire d’État Jocelyn BensonVous n’êtes pas la bonne personne à poursuivre parce que vous ne contrôlez pas la logistique du dépouillement local.

Donald Trump. Photo: REUTERS / Carlos Barria (CARLOS BARRIA /)

La magistrate a déclaré qu’elle prévoyait de rendre une décision écrite vendredi. Hier après-midi, le directeur de campagne de Trump, Bill Stepien, a demandé l’arrêt du décompte, arguant que la campagne n’avait pas “accès à de nombreux centres de vote pour observer le processus d’ouverture et de dépouillement”.

En conséquence, a demandé que le processus soit arrêté «jusqu’à ce que l’accès soit accordé». «Nous exigeons également de revoir les bulletins de vote qui ont été ouverts et comptés alors que nous n’y avions pas accès. Le président Trump s’est engagé à faire en sorte que les votes légaux soient comptés au Michigan et ailleurs », a ajouté le document.

La demande a été faite alors que le résultat final n’avait pas encore été confirmé, mais il avait Biden comme favori. Finalement, le candidat démocrate a gagné par un peu plus de deux points dans l’un des États clés de cette élection.

Il s’agit du deuxième procès que la campagne Trump a perdu dans ses tentatives de contester le contrôle dans plusieurs États clés, après l’échec de sa plainte en Géorgie; bien que l’équipe du président ait remporté sa pétition pour élargir son accès aux urnes en Pennsylvanie. Il a également fait une réclamation au Nevada, qui n’a pas commenté la question.

