Je n’ai jamais imaginé que le pire dans un cas terrible de COVID-19 allait être de lutter contre mon hôpital qui fait grimper les prix.

Je suis instituteur à Windsor, dans le Connecticut, où j’enseigne le groupe aux élèves de quatrième et cinquième année. Fin mars, j’avais tous les symptômes du COVID-19 – difficulté à respirer, toux, forte fièvre. J’ai appelé mon médecin, qui m’a référé pour un test COVID.

Cependant, je n’étais pas admissible à ce moment-là parce que l’État manquait de tests et que je n’appartenais pas à un groupe à haut risque, comme les personnes de plus de 65 ans, immunodéprimées ou qui travaillent en tant que soignant ou travailleur de première ligne. Lorsque mes symptômes se sont aggravés, mon médecin m’a suggéré de passer une radiographie pulmonaire. Depuis que j’ai été renvoyé d’une clinique de soins d’urgence parce qu’elle n’avait pas assez d’équipement de protection individuelle pour traiter d’autres patients, je suis allée aux urgences de l’hôpital de Hartford.

Je voulais vraiment un test COVID aussi. J’ai compris qu’en raison de la pandémie et d’un accord entre l’État et de nombreux assureurs, ces tests étaient gratuits pour les patients. Mais je n’ai jamais eu de test COVID.

Au lieu de cela, l’hôpital m’a donné un électrocardiogramme (ECG), une radiographie pulmonaire, des liquides intraveineux, un test de grippe, un test de grossesse et plus tard une facture de 5000 $, dont 3500 $ étaient ma responsabilité. Je ne peux pas me permettre cela avec le salaire de mon professeur.

Pas par hasard, en mai, j’ai été testé positif pour avoir des anticorps contre le COVID, prouvant que je l’avais presque certainement. Depuis, j’ai donné du plasma deux fois, ce qui confirme que j’ai les anticorps. Si l’hôpital m’avait testé et traité pour le COVID, ma part de la facture aurait été beaucoup moins, sinon complètement couverte.

Laissez les patients faire un choix éclairé

Je me sens violé et intimidé par un système hospitalier auquel je veux pouvoir faire confiance. Est-ce trop demander à nos prestataires de soins de santé de nous dire quels tests ils recommandent, pourquoi ils recommandent ces tests, le prix total des services et combien nous devrons payer avec l’assurance et nous laisser décider si nous voulons le traitement?

Les enseignants de la classe sont en première ligne. Nous sommes avec vos enfants. Nous devons être protégés et nous sentir en sécurité en nous tournant vers un système de santé dont nous voulons croire qu’il est de notre côté et non conçu pour profiter de nous.

Heureusement, je me suis complètement remis de ma maladie et je suis de retour en classe cet automne avec un horaire hybride pour faire ce que j’aime. Mais je n’ai pas récupéré financièrement.

J’ai travaillé avec ma compagnie d’assurance et l’hôpital Hartford pour contester ce projet de loi et le soumettre à nouveau en tant que traitement lié au COVID. Bien que tous ceux avec qui j’ai travaillé aient été utiles, nous n’avons pas fait beaucoup de progrès jusqu’à ce que j’associe mon service des assurances d’État. Cela a aidé à résoudre une partie du projet de loi, mais personne ne devrait avoir à aller aussi loin.

Melissa Szymanski en 2020 à Windsor, Connecticut.

Que nous soyons en pleine pandémie ou non, chaque Américain mérite d’être protégé contre des factures de soins de santé scandaleuses qu’il ne peut prévoir.

La transparence des prix des soins de santé y mettrait fin. Le Sénat américain examine actuellement un projet de loi qui obligerait les hôpitaux et les compagnies d’assurance à montrer leurs prix aux patients dès le départ. Les hôpitaux et les compagnies d’assurance luttent contre ce droit pour nous de connaître les prix.

Malheureusement, je sais maintenant pourquoi.

Melissa Szymanski de Glastonbury, Connecticut, est institutrice à Windsor, Connecticut.

