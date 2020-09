MEXICO CITY – Pour un président avec une économie en baisse et le quatrième plus grand nombre de décès confirmés COVID-19 au monde, Andrés Manuel López Obrador du Mexique ne fait pas si mal.

Dans son deuxième discours sur l’état du syndicat mardi, López Obrador devrait vanter sa campagne anti-corruption et ses projets de travaux publics, qui sont ses deux plus grandes obsessions, bien que peu de gens pensent que l’un ou l’autre finira par accomplir beaucoup.

Étonnamment, il obtient toujours un soutien de 52% pour une politique de coronavirus qui équivaut à un peu plus que le contrôle des dommages avec le moins de tests possible et presque pas de suivi des contacts ou de verrouillage obligatoire. Il se concentre plutôt sur l’augmentation du nombre de lits d’hôpitaux.

«La gestion de la pandémie a été extrêmement mauvaise», déclare Luis Miguel Pérez Juárez, professeur de sciences politiques à l’université technologique de Monterrey, qualifiant de «plaisanterie» que le président ne porte presque jamais de masque.

La lune de miel pour le président mexicain «téflon» est clairement terminée et il a plus longtemps les cotes d’approbation presque vertigineuses qu’il avait autrefois. Mais selon un sondage du journal Reforma publié lundi, López Obrador a toujours un taux d’approbation de 56%; c’est une baisse par rapport au sommet de 78% en mars 2019. Le sondage en personne avait une marge d’erreur de 4 points de pourcentage.

«Personne n’a pu le contraindre à mieux rendre compte des nombres réels» de cas de coronavirus qui sont bien plus élevés que les chiffres officiels en raison d’un manque de tests, a déclaré Federico Estevez, professeur de sciences politiques à l’Institut technologique autonome du Mexique.

«Les gens reconnaissent clairement que les choses ne vont pas bien, dans l’économie, dans la rue», a déclaré Estevez, tout en notant que López Obrador bénéficie toujours du soutien de la majorité. «Cela ne lui fait pas de mal.»

La stratégie anti-criminalité de López Obrador n’a pas non plus fonctionné; les homicides sont bloqués à environ 3 000 par mois dans ce pays de près de 130 millions d’habitants, soit à peu près le même niveau qu’au cours des deux dernières années. Les cartels de la drogue continuent leurs combats de territoire sanglants, et les vols de cocaïne et les exportations de pilules de fentanyl se poursuivent.

López Obrador espère que son principal héritage ira aux politiciens corrompus qui ont volé des centaines de millions de dollars dans les administrations passées.

Une série sinistre de vidéos et de témoignages divulgués ces dernières semaines a renforcé ce que la plupart des Mexicains pensaient depuis longtemps – que les anciennes administrations étaient pleines d’escrocs – mais elles fournissent peu de preuves légalement admissibles. La plupart des accusations, y compris des vidéos de politiciens manipulant des valises pleines d’argent liquide, ont été portées par un ancien directeur d’une compagnie pétrolière d’État qui espère lui-même éviter la prison.

López Obrador «l’utilise très bien, mais l’idée que cela lui permettra d’aller au fond des choses et de punir les responsables, je ne vois pas cela pour le moment», a déclaré Jose Antonio Crespo, analyste politique au Center for Economic du Mexique. Recherche et formation,

En fait, 58% des personnes interrogées dans le cadre du sondage Reforma ne pensaient pas que les affaires de corruption conduiraient à des résultats concrets, tandis que seulement 28% pensaient que les suspects iraient en prison.

Mais n’ayant pas de quoi se vanter sur le front économique – le PIB a chuté de 18,7% au deuxième trimestre – la campagne anti-corruption pourrait être un élément clé de la stratégie de López Obrador pour les élections de mi-mandat de 2021, dans lesquelles il espère conserver son strict minimum majorité au congrès et gagner plus de gouverneurs pour son parti Morena.

«Ce sera la stratégie de campagne centrale pour 2021, pour faire de la question principale le passé, pas le présent», a déclaré Crespo. «Le passé de la corruption dans les administrations néolibérales qu’il combat, et non le présent du chômage, de la pauvreté, des décès dus aux coronavirus, de la violence des gangs de drogue; le présent où il n’y a pas trop de quoi se vanter. «

Avec les fonds gouvernementaux moins disponibles l’année prochaine en raison de l’effondrement économique, López Obrador pourrait compenser la réduction des largesses du gouvernement en devenant plus nationaliste, sur une voie comme celle empruntée par les gouvernements populistes de Pologne et de Hongrie, a noté Estevez: blâmer «l’élite cosmopolite» ou ingérence étrangère.

López Obrador en a déjà donné des signes. La semaine dernière, il a accusé les écologistes et les groupes de défense des droits autochtones d’être payés par des fondations étrangères pour s’opposer à son projet «Train Maya», un projet coûteux et à peine réalisable pour relier les stations balnéaires, les villes mayas et les sites archéologiques de la péninsule du Yucatan.

À l’instar de sa construction d’une immense raffinerie de pétrole – à un moment où les prix du pétrole sont bas et où la plupart des pays se tournent vers les énergies renouvelables – le train bénéficie d’un soutien interne limité et a suscité la colère de certaines communautés mayas.

Mais critiquer l’influence étrangère est populaire au Mexique. Des lois récemment promulguées interdisant la vente de malbouffe aux mineurs ont été soigneusement conçues pour cibler les collations et les boissons gazeuses des entreprises américaines, tout en exemptant de nombreuses friandises mexicaines riches en calories.

« Nous allons nous diriger vers des appels simples contre l’élite cosmopolite », a déclaré Estevez. «Dans une crise, vous devenez nationaliste, c’est une tradition mexicaine.»