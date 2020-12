Alberto Fernández et Cristina Kirchner lors d’un acte à La Plata

Comme chaque fois que les gouvernements ont des problèmes, la communication est à blâmer. Toujours, ici et partout dans le monde, frapper la communication du gouvernement est plus facile que de frapper le gouvernement. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que l’actuel président de la Commission des relations extérieures de la Chambre des députés, Eduardo Valdes, et l’ancien ambassadeur d’Argentine au Venezuela et au Royaume-Uni, Alicia Castro, anticipez les changements dans la région. Celui qui a été nommé (et a démissionné sans assumer) avant que Moscou n’aille encore plus loin: il a critiqué le porte-parole présidentiel, Juan Pablo Biondi, pour ne pas avoir suffisamment applaudi le discours du vice-président.

Au-delà d’un chroniqueur radio assuré Infobae qu’il les a vus et “a applaudi à la fin” – “Il n’a pas applaudi à chaque pause que Cristina a faite comme beaucoup le font, oui”, a-t-il précisé-, il est bien clair qu’il existe des formes et des contenus typiques des gouvernements de Cristina Fernández de Kirchner avec lesquels un secteur du Frente de Todos se sent plus à l’aise. “Un ton de communication hautain, des expressions de type impérial, qui ont été celles qui ont conduit le Kirchnerisme à la défaite, après des saignements internes successifs, manquent à certains dirigeants, oui”, a reconnu un expert qui a accompagné le FdT dans la campagne et aujourd’hui, il la regarde de l’extérieur.

Que Cristina ait parlé par Valdés et Castro ou non, personne ne peut en être sûr. Au lieu de cela, il est clair que le Gouvernement a été confronté à de graves problèmes de communication la semaine dernière, cela l’a même conduit à donner en même temps des messages contradictoires, venant des plus hauts échelons de la Casa Rosada. C’est que si quelque chose n’était pas attendu à cette époque de l’année, c’est que c’est Vladimir Poutine qui a dénoncé la fragilité d’une coalition qui se sent obligée de tenir l’une des promesses qu’il a faites.

Un président anxieux et impulsif, il a réagi comme Nestor Kirchner, son professeur, l’aurait fait: blâmer les étrangers et menacer de rompre le contrat. Un chef de cabinet qui a d’abord pris le téléphone et s’est entretenu avec la sous-ministre Carla Vizzotti, qui est à Moscou (deux personnes calmes) a réagi en réaffirmant ce qui avait déjà été établi. Comme il sied à un fonctionnaire responsable, Biondi a résolu les malentendus sans donner de détails.

Cependant, dans d’autres quartiers de La Rosada, ils ont déploré que “Alberto a mangé la courbe parce qu’il n’était pas bien informé par Health”. “Souvent, ils ne l’informent pas bien”, s’est plaint un proche conseiller. Et il a ajouté: “Ce qui se passe, c’est que nous sommes des gens normaux, nous voulons avoir un style commun, ce qui signifie qu’ils n’ont pas peur du président.”

Le coup de vent n’a pas empêché de poursuivre les travaux sur une campagne de diffusion pour installer le plan de vaccination, qui pourrait être diffusé la semaine prochaine, ou lorsque la vaccination l’exige. Il s’est avéré que Il s’agit de plusieurs pièces pour la télévision, les graphiques, la radio et les affiches à distribuer par région sanitaire. Il a été développé au fur et à mesure de la planification du nouveau système de vaccination, dans les espaces ayant le plus grand impact sur la population, réalisée par des agents de santé traditionnels et d’autres personnes récemment formées.

«La campagne de communication est vaste, elle impliquera les gouvernements, les municipalités, les ministères et les administrations concernées, et les critères de base de l’information du public seront transmis pour ordonner la communication et susciter la confiance qu’un défi tel que le qui doit être déployé », ont-ils expliqué.

Avant une interrogation de ce média, le spécialiste de la communication gouvernementale Mario Riorda a reconnu que «dans une crise comme celle que nous traversons, nous devons dimension non seulement la complexité, mais les risques sérieux de dislocation et la gestion des risques conditionnels ». Et il a énuméré certains des aspects qu’il a développés dans un livre qu’il a écrit avec Luciano Elizalde, où il vient d’ajouter un chapitre sur ce type de crise avec de grands impacts sur de larges pans de la population, qui durent beaucoup plus longtemps qu’un cauchemar.

– Une longue durée, avec des menaces qui se transforment au fil du temps.

– Incertitude extrême, qui ne disparaîtra pas pendant la période d’urgence.

– Problèmes de communication critiques au sein des organisations responsables, avec le public, avec les médias, avec les victimes.

– Dynamique boule de neige, due à la multitude de phénomènes de résonance.

Riorda a déclaré que «dans une communication sur les risques, vous devez être clair sur le degré d’incertitude et rappeler aux gens que cette incertitude est particulièrement importante pour la crédibilité du pouvoir qui gère une crise. L’une des situations les plus graves se produit lorsque la plus grande responsabilité appartient au chef, qui transfère sa responsabilité à d’autres, c’est-à-dire qu’il n’assume pas son erreur individuellement ou du moins pas au niveau central ». Il a également souligné que “Une bonne stratégie de communication et d’information ne remplace pas une mauvaise stratégie de santé”.

Cristina et Máximo étaient présents à l’événement pour la première année de direction d’Axel Kicillof. Alberto avait prévu de se rendre en Terre de Feu, mais a décidé de participer

Enfin, il a synthétisé en trois concepts la chose la plus importante qu’un gouvernement démocratique doit avoir dans une situation comme celle que nous vivons: transparence, responsabilité et écoute. “La vérité est le bien public qui doit être le plus protégé dans un cas comme celui-ci”, a-t-il déclaré.

L’une des maximes de la communication gouvernementale est que la confiance se construit «en temps de paix». La vérité est que cette direction n’avait pas cet avantage. Trois mois après son entrée à La Rosada, il est entré en collision avec la pandémie et, au milieu de ses propres accusations internes et de la récession, il n’a toujours pas réussi à stabiliser le navire.

Maintenant, Pour déployer le plan de vaccination, vous devrez renforcer la confiance en pleine guerre. Le gouvernement sait qu’il ne pourra y parvenir qu’avec ceux qui ont voté pour le Frente de Todos et est exhorté à construire, non seulement à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de la coalition, un consensus est essentiel pour vaincre le virus. C’est quelque chose sur lequel Fernández et Axel Kicillof sont d’accord. Le président devra-t-il demander au vice-président l’autorisation de le faire?

