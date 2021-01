Personnes en attente d’aide alimentaire au Guatemala

Dans ce qui semble être une autre étape contre le pied de la plupart des pays voisins et partenaires, l’Argentine a été exclue du groupe des 80 pays dans le monde, parmi lesquels pratiquement tous les principaux producteurs alimentaires mondiaux, qui se sont engagés – dans un communiqué publié de l’Organisation mondiale du commerce – de ne pas imposer de restrictions à la vente de produits alimentaires au Programme alimentaire mondial des Nations Unies, qui a remporté en 2020 le prix Nobel de la paix.

«L’Argentine s’est toujours battue pour être un fournisseur du Programme alimentaire mondial. Maintenant que le PAM a remporté le prix Nobel de la paix et que 80 pays se sont engagés à faciliter les achats de la nourriture que le PAM distribue aux victimes du COVID, l’Argentine décide de NE PAS soutenir l’initiative. Je ne le comprends pas. Notre absence est un embarras et un but contre nos intérêts “, tweeté de Genève Hector Torres, un diplomate à la retraite qui était un représentant argentin au conseil d’administration du Fonds monétaire international nommé par le ministre de l’Économie de l’époque, Roberto Lavagna.

“C’est inconcevable, cela contredit 60 ans de diplomatie et va à l’encontre de nos propres intérêts commerciaux”, a déclaré Torres clairement outré à la question de Infobae.

Des sources du ministère argentin des Affaires étrangères ont expliqué que l’Argentine, comme l’Inde, n’a pas adhéré à la déclaration des 80 pays à l’OMC parce que “cela peut avoir des implications commerciales” et elles ont rappelé que le pays avait déjà signé une déclaration du sommet (présidents ) du G20 qui a réaffirmé une déclaration des ministres de l’Agriculture sur l’engagement “de ne pas imposer de restrictions à l’exportation ou de taxes extraordinaires sur les produits alimentaires et agricoles achetés à des fins non commerciales et humanitaires par le Programme alimentaire mondial”.

En octobre, la question est parvenue au Conseil général de l’OMC et l’Argentine s’y est ouverte car elle a compris que la déclaration pouvait avoir des conséquences commerciales et être la base d’un questionnement devant l’OMC, par exemple sur les retenues à l’exportation. En outre, ont-ils déclaré du ministère des Affaires étrangères, l’Inde avait une position plus active contre la Déclaration, tandis que l’Argentine ne l’empêchait pas; il s’est juste abstenu.

Le communiqué publié par l’OMC dit: «Nous reconnaissons le soutien humanitaire essentiel fourni par le Programme alimentaire mondial, qui est devenu plus urgent à la lumière de la pandémie de coronavirus et d’autres crises. C’est pourquoi nous nous engageons à ne pas imposer d’interdictions ou de restrictions sur les aliments que le Programme alimentaire mondial achète pour des raisons non commerciales ». Autrement dit, il se réfère également aux opérations à des fins «non commerciales».

L’ambassadeur aux Nations Unies à Genève, Federico Villegas. . / Javier García Martín / Archives

La liste des signataires comprend les principaux producteurs mondiaux de denrées alimentaires: les États-Unis, le Brésil, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Union européenne dans son ensemble, et les voisins et exportateurs de produits alimentaires tels que le Chili, l’Uruguay, le Pérou, le Paraguay, ainsi que d’autres pays. Latino-américains comme le Mexique, le Costa Rica, la Colombie, l’Équateur, El Salvador, entre autres.

La déclaration rappelle également que le Comité spécial de l’agriculture de l’OMC a débattu des restrictions à l’exportation de produits alimentaires à la demande du Conseil général (la plus haute instance politique) de l’OMC et que le Programme alimentaire mondial est la principale agence des Nations Unies. Unis en charge de fournir une aide alimentaire dans les situations d’urgence et de lutter contre la faim.

“Ces déclarations sont débattues, c’est un morceau de papier que l’Argentine n’est pas là; En tant qu’ambassadeur, je ne demanderais même pas d’instructions, c’est comme ratifier la souveraineté de l’Argentine sur les Malouines ou que l’Argentine s’oppose aux subventions à la production alimentaire; ce sont des positions historiques », a déclaré Torres.

C’est inconcevable, embarrassant, cela contredit 60 ans de diplomatie et va à l’encontre de nos propres intérêts commerciaux (Torres)

Le représentant permanent de l’Argentine auprès des organisations internationales basées à Genève (comme l’OMC), est Federico Villegas, et l’ambassadeur d’Argentine en Suisse est le Alberto D’Alotto.

En octobre dernier, il y a eu un fort affrontement interne au sein de la coalition gouvernementale lorsque Villegas, sur instruction du ministère des Affaires étrangères, a voté en faveur d’une déclaration de l’ONU exigeant que le régime de Nicolas Maduro au Venezuela pour traiter les plaintes de violations des droits de l’homme et appeler d’urgence à des élections indépendantes.

Maintenant, le gouvernement donne la priorité à contenir le prix intérieur des denrées alimentaires, qui a augmenté plus que l’inflation en 2020 et est présenté comme un défi en année électorale.

«C’est le problème de la rétention. Ils sont considérés comme des restrictions et l’Argentine a un différend permanent sur cette question. L’Argentine dit qu’il ne s’agit pas de restrictions “, a-t-il expliqué à Infobae un ambassadeur à la retraite. Et il a ajouté, ironiquement: «Demandez Espagnol (par Paula, la secrétaire du Commerce interne) qui aime tout restreindre; il est clair que cela est dû aux retenues et à la possibilité d’appliquer des restrictions telles que le maïs et éventuellement d’autres produits ».

Programme alimentaire mondial

Créé en 1961, le Programme alimentaire mondial est la première organisation humanitaire mondiale pour les situations de famine et les urgences telles que la guerre, les conflits civils ou les catastrophes humanitaires. Une déclaration du programme rappelle que Bien que la communauté internationale se soit engagée à mettre fin à la faim d’ici 2030, actuellement «une personne sur neuf dans le monde n’a toujours pas assez de nourriture».

En 2019, dernière année pour laquelle des chiffres annuels sont disponibles, le PAM a aidé 97 millions de personnes dans 88 pays. «Chaque jour, le PAM a 5 600 camions, 30 navires et près de 100 avions en mouvement, livrant de la nourriture et une assistance à ceux qui en ont le plus besoin. Chaque année, nous distribuons environ 15 000 millions de rations avec un coût estimé par portion de 61 cents par dollar », indique le site Internet des Nations Unies (ONU).

Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley. après avoir reçu le prix Nobel de la paix décerné au programme .

Cette tâche a valu au PAM le prix Nobel de la paix 2020. Récemment, le directeur du programme, David beasely, a averti que face à la pandémie de coronavirus, le monde “est au bord d’une pandémie de faim” qui pourrait provoquer “des famines aux proportions bibliques” en 2021 “si une action immédiate n’est pas acceptée”.

Eh bien, la déclaration de 80 pays au siège de l’OMC est un engagement dans la poursuite de ces «mesures immédiates». Un engagement dont l’Argentine a été laissée de côté.

