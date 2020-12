Les Honduriens participent à une nouvelle caravane de migrants, qui se dirige vers les États-Unis, à Cofradía, au Honduras. 10 décembre 2020. REUTERS / José Cabezas

Plus de Un millier de Honduriens ont quitté leurs maisons et leurs vies pour atteindre un objectif: atteindre les États-Unis. Cependant, ils doivent d’abord atteindre le Guatemala et traverser le Mexique au milieu de la pandémie COVID-19 pour y parvenir.

Selon le Wall Street Journal, certains ont commencé leur voyage depuis mercredi soir dernier à San Pedro Sula, d’autres les sont parvenus lorsque jeudi il a donné ses premiers rayons de soleil.

“Nous avons demandé à Dieu de nous aider à traverser, en plus, nous espérons que la nouvelle administration américaine nous laissera entrer“Bertha Méndez, 25 ans, qui vivait dans une maison en feuilles et en carton, a déclaré aux médias après que les derniers ouragans l’ont laissée sans abri.

“Je voyage avec huit autres personnes et nous pensons tous que c’est une bonne opportunité parce que c’est la seule chose que nous laissons derrière nous après avoir tout perdu dans les inondations”, a ajouté Méndez, qui espère rejoindre les États-Unis avant Janvier pour l’inauguration présidentielle.

Les migrants honduriens qui cherchent à rejoindre les États-Unis fuient après avoir jeté des pierres sur des soldats guatémaltèques qui bloquaient une autoroute pour les empêcher de continuer jusqu’à la frontière avec le Mexique, à San Pedro Cadenas, au Guatemala. 2 octobre 2020. REUTERS / Luis Echeverria

Il faut se rappeler que la dernière tentative d’une caravane de traverser le nord remonte au mois d’octobre, mais il a été dissous par les forces de sécurité guatémaltèques. Depuis, la force de Les ouragans Eta et Iota ont ajouté à sa tragédie de violence et de pauvreté. Selon les organisations internationales, les effets météorologiques ont affecté plus de 4 millions de Centraméricains, dont 3 millions de Honduriens.

“Il n’y a rien, mon frère, nous avons tout perdu”, a déclaré José Samuel Reyes à l’agence AP en marchant de nuit avec 600 autres personnes se rendant au Guatemala.

Le père Mauro Verzeletti, directeur d’un refuge géré par des missionnaires scalabriniens à Guatemala City, a déclaré au Wall Street Journal que Les responsables du gouvernement guatémaltèque ne sont pas disposés à resserrer les liens avec le gouvernement américain alors que les attentes d’une aide financière d’une nouvelle administration Biden sont attendues, il a donc prédit dès le début de la mobilisation qu’ils n’iraient pas loin.

Bien que leurs intentions soient claires, ils ne pouvaient même pas entrer au Guatemala. L’agence Europa Press a souligné que ce même jeudi La police hondurienne a dissous la caravane de migrants honduriens à la frontière d’Aguas Calientes, entre le Honduras et le Guatemala, faisant valoir qu’ils ne réalisent pas de test de diagnostic négatif pour COVID-19.

Le premier groupe, avec plus d’une centaine de personnes, composé d’hommes, de femmes et d’enfants, est parti mercredi soir, entre 22h30 et 23h00 heure locale. Capture . / vidéo

«Nous sommes ici pour guider les Honduriens sur las les restrictions imposées par le Guatemala pour y entrer. Ce qui est demandé, ce sont des tests COVID-19 qui sont des tests PCR», A déclaré le commissaire de police José Ferrufino à la radio hondurienne Radio Progreso. En plus de cela, il a souligné que les personnes n’étaient pas autorisées à continuer si elles transportaient des mineurs non identifiés.

Selon le support susmentionné, les migrants se sont dispersés dans la région et beaucoup chercheront à pénétrer au Guatemala par des «angles morts», zones où il n’y a pas de surveillance policière dans aucun des pays.

Du Triangle Nord de l’Amérique centrale, qui regroupe le Salvador, le Guatemala et le Honduras, les migrants fuient de façon récurrente des situations de pauvreté ou de violence dans leur pays. Pour atteindre les États-Unis, la caravane doit passer par le Guatemala puis par le Mexique.

Selon La Jornada, depuis la fin du mois de novembre, de petits groupes de moins d’une douzaine de Honduriens se sont mobilisés pour tenter de quitter leur pays, ce qui les a rendus plus pauvres après les inondations et les fortes pluies.

