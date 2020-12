Le secteur porcin se termine cette année avec de bons chiffres d’abattage, de production et d’exportation

Le secteur porcin n’a jamais interrompu son chemin de croissance constante depuis au moins 20 ans, et malgré le fait que cette année la pandémie ait causé des problèmes et des prix bas, l’activité a pu les surmonter et à la fin de 2020, elle atteindra de nouveaux records en tout. ses indices, tant à l’exportation qu’à la production et à la consommation. Le tout au milieu du débat et d’une certaine polémique née de la possibilité d’investissements chinois dans cette industrie locale.

Ceci a été assuré par le spécialiste et consultant de la filière porcine, Juan Luis Uccelli, à Infobae en faisant le tour de l’activité au cours des 12 derniers mois. Dans ce sens, Au-delà de battre de nouveaux records, il prévoyait que 2021 sera encore une fois une année de croissance pour l’activité, mais qu’elle pourrait être encore plus importante que les calculs initiaux si le gouvernement mettait en œuvre une réglementation qui renforce le secteur.

«L’année 2020 a très bien commencé, avec un prix proche de 80 dollars le kilo vivant. Mais en mars, la quarantaine obligatoire a commencé, des vacances ont été ajoutées et cela impliquait que le nombre d’animaux abattus a diminué, de sorte que des rétentions d’animaux ont commencé à être effectuées. Ceci, ajouté au fait que les 20 premiers jours au cours desquels les gens ont été retirés de l’achat de marchandises, ont fait un surstock porcs, ils ont donc commencé à faire des animaux plus lourds », a-t-il déclaré.

Détails sur la relation entre la production et l’exportation

Il a ajouté: «Cela a été maintenu et le plancher le plus bas atteint en juin, alors que le prix était de 58 dollars le kilo. En juillet, la tendance a changé et en août, le prix a commencé à augmenter, pour augmenter d’environ 6% en septembre et d’environ 17% en octobre, ce qui a laissé le prix d’un kilo de porc vivant à 116,28 $. Il est à noter qu’après la déclaration de quarantaine en Argentine, le porc destiné à la fabrication de charcuterie est entré en collision avec le fait que les lieux de consommation de masse de ces produits, tels que les restaurants, les hôtels ou même la restauration l’incapacité de travail, qui a fait chuter les achats des industries des matières premières ».

En ce sens, Uccelli a fait remarquer par rapport à la consommation «Ce fut une année au cours de laquelle la consommation de viande fraîche a sauvé l’ensemble du secteur, car 80% de tout ce qui était produit était consommé et près de 90% était consommé au cours de l’année. En 2020, la consommation de viande de porc était d’environ 17 ou 19 kilos par habitant et par personne, un record qui promet de continuer à croître ».

Chiffres sur l’abattage des porcs

Selon les derniers chiffres officiels, L’abattage de porcs a augmenté entre janvier et novembre de cette année de 5,3% d’une année sur l’autre, atteignant 6,5 millions d’animaux, tandis que la production de viande a augmenté de 11% en comparaison annuelle, atteignant 740 000 tonnes. Dans les deux cas, un nouveau record est établi. D’ici la fin de l’année, Uccelli estime que l’abattage se situera à 7 millions de têtes et la production de viande à 800 000 tonnes.

Les exportations, jusqu’en novembre, ont également constitué un record historique, avec 39 417 tonnes sur les 11 premiers mois de l’année, ce qui représente une croissance de 67,4% par rapport à la même période en 2019. Pour le spécialiste et aussi ancien président de l’Association argentine des producteurs de porcs (AAPP), les expéditions pourraient clôturer à 42 000 ou 43 000 tonnes.

Concernant les exportations, on estime qu’elles passeront de 25 000 à 42 000 ou 43 000 tonnes, ce qui aboutira à une croissance de 70%, pour environ 85 millions de dollars. Le secteur s’est développé depuis 2002 et depuis 2017, année où il a commencé à exporter fortement. “En 2020, nous aurons la première année avec une balance commerciale positive, où nous exportons plus que nous importons, tant en quantité qu’en argent”, a expliqué l’expert.

Perspectives pour 2021 et «fermes chinoises»

Ainsi, le secteur porcin en Argentine ne semble pas avoir de plafond. On s’attend à 2021 au cours de laquelle l’activité croîtra à nouveau dans tous ses indices. Cependant, avec un changement de l’Etat dans le sens d’une sorte d’amortissement rapide des investissements, notamment en matière de TVA, la croissance du secteur pourrait être exponentielle.

«Le secteur continuera de croître en production et en exportations, mais le problème sera les volumes. Vous pouvez faire pousser 5%, mais ce sera plus efficace pour chaque mère ou pour mettre plus de kilos aux porcs. C’est possible que cela se produise l’année prochaine s’il n’y a pas de changement (concernant la TVA). Mais s’il y en avait, il pourrait croître de 14% en têtes et si nous mettons plus de kilos dessus, nous pourrions atteindre 22% (en production de viande) », Uccelli calcula.

2020 a enregistré un bon niveau d’exportations de porc

En ce sens, il a déclaré que les projections constituent «un chiffre très intéressant quand on pense qu’il faut augmenter les exportations et qu’il faut approvisionner le marché local parce que le boeuf va coûter cher. Il va y avoir une augmentation de la consommation intérieure, mais en même temps externe, parce que tout le monde veut acheter du porc, mais le problème est de savoir qui doit vendre ».

D’un autre côté, Les intentions de la Chine d’installer de grandes exploitations porcines en Argentine afin de pouvoir se fournir en viande après la forte baisse de production due à l’épidémie de grippe porcine africaine, sont également entrées dans le débat public dans le pays, plaçant le secteur au centre des controverses.

Selon les données du ministère des Affaires étrangères, l’accord représenterait des investissements qui atteindraient près de 3 800 millions USD au cours des quatre prochaines années pour augmenter la production de viande de 882 000 tonnes et générer des exportations de 2 500 millions USD. Cela permettrait d’augmenter le stock de mères de 300 000 têtes sur une période de 4 ans (60 000 la première année et 80 000 la suivante), sur la base du développement de 25 unités intégrées de 12 000 mères chacune.

«L’accord progresse au niveau privé, créant les possibilités qui existent en Argentine, avec les partenaires qui pourraient être ici. L’accord sera signé en mars sur une question de pandémie. S’il est atteint, ils représentent environ 650 millions USD d’investissements par an en 4 ou 5 ans. Une fois que ce projet des 300 000 mères fonctionnera, environ 2 milliards USD par an seront facturés»Uccelli a fermé.

J’ai continué à lire:

Le gouvernement négocie avec les boulettes de viande pour qu’il y ait jusqu’à 12 coupes de viande à des prix abordables en 2021

Cadeaux de Noël du milliardaire Warren Buffett: argent liquide, stocks, chocolats et robes

Teddy Karagozian: “Le gouvernement fait ce qu’il peut et le Congrès rend les investissements difficiles”