Des voleurs ont assassiné le chauffeur Wilson Junior Pulido Castilla, à Barranquilla.

Wilson Junior Pulido Castilla, qui travaillait comme chauffeur pour la société Brasilia, a pris le service de taxi-moto de Pablo Gamarra Caballero, 69 ans, ce vendredi à 5 heures du matin pour se rendre au travail lorsque pendant le trajet, rue 70C à 18, ils ont été interceptés par plusieurs hommes qui les ont intimidés avec un couteau dans l’intention de prendre leurs affaires, mais résistant Wilson a été blessé dans son thorax.

Selon le reportage du journal El Heraldo, Pablo Gamarra, chauffeur de la moto, a déclaré avoir pris l’utilisateur dans le quartier de Bajo Valle, au sud-ouest de Barranquilla, après avoir parcouru quelques pâtés de maisons, plusieurs hommes les ont croisés et ont commencé à les menacer.

«J’ai emmené un garçon au terminal, ces derniers jours je l’ai emmené au terminal. Il vit à Soledad, mais il m’a appelé hier soir et m’a dit: M. Pablo, pourriez-vous venir me trouver ici à San Felipe? Je lui ai dit de me donner l’adresse. Le lendemain, il m’a téléphoné à 3h30 du matin et m’a dit: Don Pablo va-t-il toujours venir me chercher? J’ai répondu: Bien sûr, mijo, j’y vais. Quand je suis arrivé, il était avec une fille et avant de monter sur la moto, il lui a donné un bisou, je ne sais pas si c’était la mère ou la sœur. Quand il est monté, il m’a dit: Señor Pablo, maintenant c’est là que vous devez venir. Avant de commencer, il posa son sac à l’arrière. Lorsque nous descendions la Calle 70, à la hauteur du 14, les gars sont sortis “, a déclaré le chauffeur de taxi-motocyclette au milieu de Barranquilla.

Pablo a essayé de démarrer sa moto pour éviter les voleurs, mais malheureusement, il n’y est pas parvenu et les criminels les ont rattrapés. Au milieu de la lutte, Pablo a été touché deux fois au dos, tandis que Wilson a été saisi par son sac et a été tiré de la moto.

L’un des assaillants a pris le téléphone portable de Pablo et 50 000 pesos, l’a menacé avec son arme, lui a donné le casque et lui a dit de commencer. Cependant, il s’est arrêté 50 mètres plus loin et a observé l’endroit à partir de là pour ramasser Wilson, mais comme il ne pouvait rien voir, il s’est rendu chez son passager pour avertir la famille, mais personne n’est sorti ou n’a répondu. Pablo est de nouveau arrivé sur les lieux des événements, quand, en chemin, il a trouvé des policiers avec un homme au sol. C’était Wilson, qui, blessé, avait réussi à marcher quelques pâtés de maisons pour demander de l’aide, mais était mort à cet endroit.

«Pablo a rencontré deux policiers qui se trouvaient devant une station-service, populairement connue sous le nom de ‘Mi kiosquito’, et il s’est approché d’eux et c’est alors qu’il a vu la triste scène: Wilson, le chauffeur de bus de service intercommunal qui minutes Avant, il était assis sur le siège arrière de sa moto, maintenant il était sans vie et son corps étendu sur le trottoir avec une blessure à la poitrine qui n’arrêtait pas de saigner., A détaillé El Heraldo.

C’était le seul crime que les autorités ont signalé la nuit de Noël à Barranquilla. Pour l’instant, la police et le bureau du procureur ont ouvert des enquêtes pour déterminer qui est responsable de l’homicide, dans les enquêtes certains Les voisins du secteur ont assuré que les agressions sont commises par des jeunes qui vivent à proximité et qui perpétuent constamment ce type de vol.

