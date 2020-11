Kandahar (Afghanistan) . / EPA / MUHAMMAD SADIQ

Kaboul, 9 novembre . .- Au moins dix personnes sont mortes, pour la plupart des civils, et 32 ​​autres ont été blessées dans une attaque des talibans avec un camion chargé d’explosifs qui visait une base des forces de sécurité dans le sud de Afghanistan, mais qui a néanmoins touché principalement les maisons et commerces voisins.

L’attaque a eu lieu hier soir dans le district de Maiwand, dans la province conflictuelle de Kandahar, contre une base des forces de sécurité destinée à protéger l’autoroute Kandahar-Helmand, a déclaré aujourd’hui à . le porte-parole de la police provinciale, Jamal Naser.

L’explosion s’est produite à la première entrée de la base, dans une zone entourée de magasins et de maisons, de sorte que la plupart des victimes de l’attaque sont des civils, a déclaré le gouverneur du district, Hajji Obaidullah, à ..

Parmi les 10 morts se trouve un policier, ainsi que “des femmes, des enfants et des vendeurs” après que “plusieurs maisons et magasins aient été partiellement détruits en raison de l’intensité de l’explosion”, a ajouté Obaidullah, tandis que 32 autres personnes ont été blessées.

Un responsable de l’administration locale, qui a demandé l’anonymat, a expliqué à Efe que parmi les 32 blessés, il y avait 16 policiers et le même nombre de civils, y compris des femmes et des enfants.

Les Taliban, dans une brève déclaration, ont revendiqué la responsabilité de l’attaque.

“Hier soir, une explosion tactique a été menée contre une base importante des forces de sécurité de l’unité de protection routière, dans laquelle plusieurs membres des forces de sécurité ont été tués et blessés, et plusieurs véhicules ont également été détruits”, a déclaré le Porte-parole des talibans, Qari Yusuf Ahmadi.

Cette attaque se produit malgré le fait que, en septembre dernier, des pourparlers de paix entre les représentants des Taliban et le gouvernement afghan ont commencé à Doha pour tenter de mettre fin à près de deux décennies de guerre en Afghanistan par le dialogue.

L’un des principaux objectifs de l’administration de Kaboul était de déclarer un cessez-le-feu dès que possible après le début des pourparlers, mais les talibans ont insisté sur le fait que la lutte contre les forces de sécurité afghanes fait partie de leur djihad ou guerre sainte. et ils ne l’arrêteront pas tant qu’ils ne seront pas renversés.