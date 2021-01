Kharkiv, Ukraine, 21 janvier 2021 (.) – Un incendie a touché jeudi un centre de santé pour personnes âgées à Kharkov (est de l’Ukraine), au cours duquel au moins 15 personnes sont mortes, ont rapporté les autorités ukrainiennes. En urgence, l’incendie s’est déclaré en début d’après-midi dans l’establishment, dans cette ancienne république soviétique aux infrastructures sanitaires en ruine. “Quinze corps ont été retrouvés sur les lieux”, a indiqué le département des situations d’urgence dans un communiqué. “Neuf personnes ont pu être secourues, parmi lesquelles cinq ont été hospitalisées”, a ajouté la même source. Sur Facebook, la procureure générale ukrainienne, Irina Venediktova, a fait état de 11 blessés. L’incendie a été éteint moins de deux heures après son départ, a rapporté le département susmentionné, notant que 50 pompiers avaient participé à cette opération. L’incident a dévasté une zone de 100 m2, selon le ministère de l’Intérieur. Le bâtiment d’un étage est situé dans la banlieue ouest de Kharkov, a noté un correspondant de l’. sur les lieux. Au crépuscule, une fine fumée sortait toujours du bâtiment, tandis que deux camions de pompiers étaient garés à côté. “La cause initiale de l’incendie était (la) manipulation imprudente des appareils électriques”, a poursuivi (le ministère), annonçant le départ d’une enquête pénale pour violation des règles d’incendie. Le président Volodimir Zelenski a indiqué sur le réseau Telegram qu’il y avait un total de 33 personnes dans le bâtiment au moment de l’incident. Il a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a exigé que les forces de sécurité localisent les coupables “en les délais les plus courts. ” – Établissement illégal? – “Nous prions pour qu’il n’y ait plus” de victimes, a tweeté Zelensky; pendant ce temps, le gouvernement a annoncé une réunion d’urgence. La police a commencé à interroger trois employés de l’établissement, a déclaré le ministre de l’Intérieur Arsen Avakov dans un communiqué. Son propriétaire pourrait être arrêté, a-t-il ajouté. Selon un responsable régional, Yuri Shparagha, cité par le site de télévision publique Suspilne, le centre de santé n’était pas officiellement enregistré. Le responsable a affirmé “ne pas comprendre” le statut de cette organisation. Selon la police ukrainienne, l’établissement comptait 29 résidents permanents. Les incendies meurtriers sont fréquents en Ukraine, où le respect des règles de sécurité est aléatoire et de nombreuses infrastructures sont délabrées. En décembre 2019, un incendie a causé la mort de 16 personnes. des personnes et 30 autres ont été blessées dans un établissement d’enseignement supérieur à Odessa (sud du pays). Le directeur a ensuite été arrêté pour “négligence criminelle”. En août de la même année, un incendie dans un hôtel également à Odessa a fait neuf morts. En juin, dans la même ville, un hôpital psychiatrique a pris feu, tuant six personnes. En mai 2016, 17 personnes sont mortes dans les flammes qui ont dévasté une maison de retraite dans la région de Kiev, la capitale. Dg-ant / rco / age / mb