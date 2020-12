Au moins 18 personnes ont été tuées après une fuite de monoxyde de carbone dans une mine de la municipalité de Chongqing, dans le centre de la Chine, a rapporté aujourd’hui la télévision publique CCTV. .

Après l’accident, survenu ce vendredi, les équipes de secours ont retrouvé un survivant et les 18 décédés, tandis que les recherches se poursuivent toujours pour tenter de retrouver cinq autres travailleurs qui sont toujours emprisonnés sous terre.

La mine de Diaoshuidong avait été fermée il y a deux mois et les travailleurs y procédaient au démantèlement des équipements miniers souterrains.

Ce n’est pas la première fois qu’un accident se produit dans cette mine, puisqu’en 2013 un autre événement a tué trois autres travailleurs.

Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de la fuite de monoxyde de carbone, un gaz inodore qui peut entraîner la mort en cas d’inhalation à des niveaux élevés.

Les opérations minières chinoises, en particulier le charbon, principale source d’énergie du pays, enregistrent un taux d’accidents élevé, même si ces dernières années, le nombre d’accidents mortels a considérablement diminué.

Selon les données de l’observatoire du travail du China Labour Bulletin, jusqu’à présent cette année, il y a eu jusqu’à 75 accidents miniers dans le pays asiatique, qui ont fait plus d’une centaine de morts.