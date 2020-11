15 minutes. Samedi soir a été tendu dans le centre de Washington, en raison des altercations entre partisans et détracteurs du président des États-Unis (USA), Donald Trump. Selon les médias locaux, ils ont laissé 20 détenus et 3 blessés, dont un jeune homme par un couteau et 2 agents de la police de la capitale, après une marche massive de leurs partisans.

Des détenus, 4 Ils étaient pour porter illégalement des armesLe coup de couteau blessé est un jeune homme dans la vingtaine qui a été transporté à l’hôpital avec de graves blessures, selon le Washington Post.

La manifestation de milliers de partisans de Trump pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une fraude aux élections du 3 novembre s’est déroulée pacifiquement. Cependant, Au crépuscule, les esprits ont commencé à se réchauffer et des escarmouches ont éclaté autour de la Maison Blanche.

Au coin entre les rues L et 16 à Washington, avec le manoir présidentiel en arrière-plan, des manifestants pro-Trump et des détracteurs du président Des objets et des fusées éclairantes ont commencé à être lancés jusqu’à ce que la police les sépare.

L’un des organisateurs des contre-manifestants, qui s’est identifié comme étant Marc Aurèle, a déclaré que “ce qui s’est passé ici a été une réaction”.

«Ils arrachaient les œuvres d’art de la clôture de la Maison Blanche (faisant référence aux affiches rendant hommage aux victimes afro-américaines de la violence policière américaine placées ces derniers mois dans le feu des manifestations raciales) et nous allons résister«C’est ce qu’a indiqué ce jeune homme de 25 ans, toujours partisan du dialogue.

Altercados près de la Maison Blanche

Aurelius s’est identifié comme un “panafricaniste”. En outre, il a dénoncé que les partisans du président les “harcelaient”.

Après que les agents ont séparé les deux côtés, de nombreux partisans de Trump, y compris des membres du groupe d’extrême droite Proud Boys, ont rejoint d’autres partisans du président sur le Mall, l’esplanade monumentale qui relie la Maison Blanche à la Capitole. Ses détracteurs sont restés sur la 16th Street à Black Lives Matter Square (les vies noires comptent).

Avec Aurelius, il y avait des dizaines de jeunes, vêtus de noir et certains d’entre eux arborant les drapeaux du mouvement anarchiste Antifa. Beaucoup étaient armés de masques à gaz et de gilets pare-balles. Ils ont critiqué les agents de la police métropolitaine, qui faisaient du vélo et avaient créé plusieurs barrières humaines.

Trump lui-même a tweeté du jour au lendemain pour critiquer les contre-manifestants. “L’Antifa SCUM a couru à travers les collines quand ils ont tenté d’attaquer les gens du rassemblement Trump, parce que ces gens ont réagi de manière agressive. Antifa a attendu ce soir, alors que 99% étaient partis pour attaquer des innocents MAGA “.

“DC Police, allez, faites votre travail, ne vous laissez pas intimider !!!”, a crié le président.

ANTIFA SCUM a couru pour les collines aujourd’hui quand ils ont essayé d’attaquer les gens au Trump Rally, parce que ces gens ont riposté de manière agressive. Antifa a attendu ce soir, quand 99% étaient partis, pour attaquer des gens innocents #MAGA. DC Police, allez-y – faites votre travail et ne vous retenez pas !!! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 15 novembre 2020

Non loin de là, autour du Washington Monument, sur le Mall, il y avait des dizaines d’autres personnes, mais en l’occurrence des partisans de Trump, criant «L’Amérique d’abord».

Du Washington Monument, ils se dirigèrent vers Pennsylvania Avenue jusqu’à un hôtel bien connu, où séjournait le commentateur américain Alex Jones. Il est célèbre pour avoir diffusé des théories du complot sur son site Web et son propre podcast, InfoWars, et pour avoir affirmé que la fusillade de l’école élémentaire Sandy Hook de 2012, dans laquelle 20 enfants et 6 adultes ont été tués, est une “farce”. .

“Voyons si Alex Jones sort”

L’un des Proud Boys, qui s’est identifié comme étant Terry, a exprimé son admiration pour Jones. “Voyons s’il sort pour dire bonjour à la fenêtre. C’est l’un des meilleurs journalistes des États-Unis.”

Et a souligné que il était venu manifester pour “dénoncer la fraude électorale”, une accusation lancée par Trump sans preuve et répétée par ses partisans comme un mantra.

Interrogé sur ce qu’il allait faire après être allé saluer Jones, un autre partisan du président a crié: «Allons chercher de la bière». Pendant ce temps, le groupe a scandé des chants contre le président élu des États-Unis, le démocrate Joe Biden, entouré par la police.

Une foule d’Antifa et de BLM attaque sauvagement un homme âgé, un disciple de Donald Trump, à Washington DC.

Le nouveau fascisme de l’extrême gauche n’aime ni la liberté, ni la démocratie, ni ceux qui ne pensent pas comme eux.

Joe Biden est sûr de le condamner pic.twitter.com/C07rgBaJfL – Wild Guaje (@GuajeSalvaje) 15 novembre 2020