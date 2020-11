Au moins 20 morts le bilan des inondations au Mexique causées par Eta et le front froid (Photo: @pcivilchiapas)

Les pluies causées par la proximité de la Dépression tropicale ETA avec le Mexique et l’entrée de Cold Front numéro 11 Elle a causé la mort d’au moins 20 personnes dans l’État mexicain du Chiapas, à la frontière avec le Guatemala, a rapporté vendredi le gouvernement de cette région.

Le gouvernement de l’État du Chiapas a rapporté dans un communiqué que un total de 10 cadavres ont été localisés sur la rivière qui traverse la communauté Kaomtealhucum II, situé dans la municipalité de Chenalhó, selon les rapports de l’.. Les premiers rapports indiquent qu’ils ont été emportés par les forts courants de la rivière.

En revanche, les autorités locales ont confirmé que huit personnes sont mortes dans les communautés d’Altagracia et de Toquian des communes d’El Bosque et de La Grandeza, respectivement.

Pour finir, une autre personne est décédée lorsqu’elle a été traînée par un ruisseau dans la municipalité d’Oxchuc Oui un mineur est mort à Mitonticla déclaration a conclu.

L’ETA et le Cold Front 11 ont également provoqué des glissements de terrain causé plus de vingt coupures sur les routes au Chiapas, en plus du débordement de cinq rivières, ils ont signalé. Pour le moment, trois communautés seraient complètement coupées par l’inondation.

Ils ont également provoqué des glissements de terrain sur les pentes qui ont causé plus de vingt coupures de routes au Chiapas (Photo: Carlos Cabal Obrador / Cuartoscuro)

A Tabasco, en revanche, le gouverneur Adam Augusto López Hernández a rapporté que, selon les prévisions du Conagua, au cours des prochaines heures de fortes pluies tomberont, pour lesquelles il a ordonné des mesures d’urgence pour protéger 18 points critiques, identifiés principalement dans la ville de Villahermosa.

Par une déclaration, le président a chargé le système de protection civile de l’État d’accorder une attention particulière aux colonies Miguel Hidalgo et Casa Blanca, en plus des subdivisions Lagunes, El Encanto et Topacio, et des localités comme les Boquerones et les Buenavista.

En outre, López Hernández a demandé à la population d’être vigilante et de n’écarter aucun scénario, “avec la certitude que Les trois niveaux de gouvernement travaillent de manière préventive pour la sécurité des habitants de Tabasco».

Il a assuré qu’en coordination avec Protection civile, armée et marine mexicaines Des actions préventives et de secours sont menées auprès de la population pour garantir l’intégrité des familles, pour lesquelles il a appelé à la confiance, à ne pas paniquer, et à ne pas semer l’alarme ou diffuser de fausses informations.

Enfin, il a confirmé que les domaines problématiques sont Tacotalpa, Teapa, Jalapa, Macuspana, Centro, Nacajuca, Jalpa de Méndez et Cunduacán, où l’évacuation des familles continue de garantir la vie principalement.

Le centre de la dépression tropicale “ETA” est situé au nord-ouest de la mer des Caraïbes (Photo: Carlos Cabal Obrador / Cuartoscuro)

Le Service météorologique national (SMN) de la Commission nationale de l’eau (Conagua) a signalé que le centre de la dépression tropicale «ETA» est situé au nord-ouest de la mer des Caraïbes. Ils ont déclaré que Sa large circulation génère des pluies très fortes à torrentielles dans le sud-est du Mexique et dans la péninsule du Yucatan.

Par une déclaration, ils ont précisé que leurs conditions actuelles indiquent un emplacement à 405 kilomètres à l’ouest-sud-ouest de Grand Cayman, déjà 290 kilomètres à l’est-sud-est de Puerto Costa Maya, Quintana Roo.

Au cours des prochaines heures, des pluies torrentielles ponctuelles sont prévues dans les régions de Veracruz (sud), Chiapas, intense à Oaxaca (nord-est), Tabasco et Campeche (sud), ainsi que des points forts en Quintana Roo.

Par conséquent, ils ont demandé à la population desdites entités prendre des précautions extrêmes en raison de la pluie, du vent et des vagues (y compris la navigation maritime) et répondre aux recommandations émises par les autorités du système national de protection civile.

La prévision pour midi le 7 novembre est qu’il sera situé à 460 km à l’est-sud-est de Cancun en tant que tempête tropicale. Le 8 novembre à minuit, il serait situé à 615 kilomètres à l’est de Cancun, tandis que le 12 novembre, il serait à 665 km au nord-est de Cabo Catoche.

* Avec des informations de l’..

PLUS SUR CE SUJET:

AMLO a demandé à ses compatriotes de Tabasco de chercher des abris pour éviter les tragédies dues aux fortes pluies

Le cyclone Eta fait des dizaines de morts en raison de glissements de terrain et d’inondations en Amérique centrale

“Le déluge est très fort”: AMLO a ratifié le soutien aux victimes de Tabasco