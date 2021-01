MAMUJU, Indonésie (AP) – Un puissant tremblement de terre peu profond a secoué l’île indonésienne de Sulawesi peu après minuit vendredi, renversé des maisons et des bâtiments, déclenché des glissements de terrain et tué au moins 42 personnes.

Plus de 600 personnes ont été blessées lors du tremblement de terre de magnitude 6,2, qui a poussé des personnes à fuir leurs maisons en pleine nuit. Les autorités continuent de collecter des informations sur l’étendue des dommages personnels et matériels dans les zones touchées.

Quelques heures après le tremblement de terre, de nombreuses personnes ont été emprisonnées dans les restes de bâtiments effondrés.

Dans une vidéo publiée par l’Agence nationale pour l’atténuation des catastrophes, une jeune fille piégée dans les décombres d’une maison a demandé de l’aide et a déclaré qu’elle écoutait d’autres proches qui ne pouvaient pas non plus partir. «Aidez-moi s’il vous plaît, ça fait mal», a-t-il dit aux sauveteurs.

Les sauveteurs ont déclaré qu’ils avaient besoin d’un bulldozer pour sauver la jeune fille et ceux qui étaient piégés sous d’autres bâtiments. D’autres images montraient un pont coupé et des maisons endommagées ou détruites. Les stations de télévision ont rapporté que le tremblement de terre avait endommagé une partie d’un hôpital et que les patients avaient été transférés dans des tentes d’urgence installées à l’extérieur.

Un autre enregistrement a montré un homme appelant à l’aide pour sauver ses enfants enterrés sous les restes de sa maison. «Ils sont piégés à l’intérieur, aidez-moi s’il vous plaît», a-t-il hurlé.

Des milliers de personnes ont été évacuées vers des abris temporaires.

L’épicentre du séisme était à 36 kilomètres (22 miles) au sud du district de Mamuju, dans la province de Sulawesi occidental, et à une profondeur de 18 kilomètres (11 miles), selon le United States Geological Survey.

Les autorités indonésiennes ont porté le nombre de morts à 42 après que les sauveteurs de Mamuju aient récupéré 34 corps piégés sous des bâtiments effondrés. Huit personnes ont été tuées et 637 autres blessées dans le district de Majene près de Mamuju, a indiqué l’agence de lutte contre les catastrophes dans un communiqué.

Au moins 300 maisons et un centre de santé ont été endommagés et quelque 15 000 personnes se trouvaient dans des abris temporaires dans le district, a-t-il ajouté. Dans de nombreuses régions, il n’y avait ni électricité ni service téléphonique.

Muhamad Idris, secrétaire de l’administration du Sulawesi occidental, a déclaré à TVOne que le bâtiment du gouverneur faisait partie de ceux effondrés à Mamuju, la capitale provinciale, et que de nombreuses personnes y étaient toujours piégées.

Le tremblement de terre a également provoqué des glissements de terrain dans trois zones, bloquant la route principale reliant Mamuju au district de Majene, selon la porte-parole de l’agence, Raditya Jati.

Jeudi, un tremblement de terre sous-marin de magnitude 5,9 a frappé la même région, endommageant plusieurs maisons, apparemment sans faire de victimes.

L’Indonésie, un vaste archipel de 260 millions d’habitants, subit fréquemment des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement dans la ceinture de feu du Pacifique.

___

Karmini a rapporté de Jakarta, Indonésie.