15 minutes. Le président des États-Unis (USA), Joe Biden, a une liste de 53 mesures exécutives, qu’il signera dans les 2 prochaines semaines, sur des aspects aussi larges que le climat, l’économie et l’immigration, avec lesquelles il espère inverser certaines politiques. de son prédécesseur, Donald Trump.

Selon la publication The Hill, le nouveau locataire de la Maison Blanche a sur la table 53 questions qui sera révélé jusqu’à fin janvier, en mettant l’accent chaque jour sur un sujet précis.

La première semaine de Biden à la tête de la Maison Blanche se concentrera sur faire face aux «4 crises»: pandémie de coronavirus, climat, économie et équité.

Parmi les premières mesures exécutives de Biden se trouve un ordre qui nécessitera l’utilisation de masques faciaux dans les espaces fédéraux. Aussi, une prolongation du moratoire sur les expulsions et l’arrêt de la construction du mur frontalier avec le Mexique.

Ce jeudi, il le consacrera à la pandémie. Vendredi, Biden travaillera sur l’allégement économique et la signature de 2 mesures exécutives sur le assurance maladie pour les personnes de plus de 65 ans ou handicapées, connu sous le nom de Medicaid. De même, il discutera de la bourse fédérale Pell, qui profite aux étudiants.

De la même manière, il se consacrera lundi prochain à la promotion de «l’achat de produits américains». Dans les jours qui suivront, il se concentrera sur des choses comme l’équité, le climat, la santé et l’immigration.

Questions diverses

La nouvelle règle est également attendue annoncent des plans pour un sommet des dirigeants du climat qui sera organisé par les États-Unis le 22 avril.

Il prévoit également d’annuler la soi-disant «politique de Mexico». Cela interdit au gouvernement fédéral d’aider les associations à l’étranger qui facilitent l’accès à l’avortement.

Parmi les actions attendues pour le 29 janvier, jour qui sera consacré à la migration, Biden devrait ordonner une révision de la règle des «frais publics»“.

Ce règlement – approuvé par Trump – concerne les immigrés qui demandent un visa aux États-Unis ou souhaitent obtenir leur carte de résidence permanente. Plus précisément, dans le cas où il est déterminé qu’il peut s’agir d’une «charge publique» pour le pays.

Vos premières rubriques

Le démocrate a signé ce mercredi, lors d’une cérémonie au Capitole, les premiers documents en tant que président. L’acte a eu lieu peu de temps après son investiture en tant que 46e président du pays.

Lors d’une cérémonie dans la salle du président sur Capitol Hill, Biden a apposé sa signature sur la proclamation du jour de l’investiture, les nominations aux postes du Cabinet et les nominations aux postes du sous-cabinet.

Plus tard, sous le dôme du Capitole, Biden et son vice-président, Kamala Harris, ont reçu des cadeaux des dirigeants du Congrès. Par exemple, des photographies de son inauguration et des drapeaux agités au siège du Congrès.

Le chef sortant de la majorité républicaine à la Chambre haute, Mitch McConnell, leur a remis un drapeau du pays. En outre, il a rappelé le passé de Biden et Harris dans cette chambre et que tous deux «sont fils et fille du Sénat».

Pour sa part, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui leur a également remis un drapeau, a plaisanté en disant que si le traditionnel déjeuner au Congrès avait eu lieu en l’honneur du nouveau président, du vin de l’État qu’elle représente aurait été servi. , Californie, d’où Harris est également originaire.

Cette année, le déjeuner a été évité en raison de la pandémie de COVID-19.

Troupes

Le chef des républicains à la Chambre basse, Kevin McCarthy, a déclaré qu’il avait entendu le discours d’investiture de Biden et ses paroles sur la nécessité d’unifier le pays. De la même manière, il a ajouté qu’il souhaite “aller de l’avant ensemble d’ici“, tout en leur donnant une photographie de la cérémonie d’inauguration.

Après la cérémonie à l’intérieur du Capitole, Biden a passé en revue les troupes de l’accès est, accompagné de sa femme, Jill, et de Harris et de son mari, Doug Emhoff, avant de se rendre au cimetière d’Arlington.

Le magazine aux troupes est une tradition qui reflète le transfert pacifique du pouvoir au nouveau président et commandant en chef des forces armées américaines.

Toutes les branches des forces armées étaient représentées dans ce défilé militaire.