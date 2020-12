15 minutes. Au moins 7 personnes sont décédées à la suite des intenses tempêtes de neige qui ont touché les États de New York et de Pennsylvanie, dans le nord-ouest des États-Unis (USA) ces dernières heures, a rapporté le réseau d’information NBC.

Tempêtes de neige causé des centaines d’accidents de la circulation en divers points de ces deux États des Etats-Unis.

Jusqu’à jeudi soir plus de 25000 personnes ont perdu l’électricité sur la côte est du pays, selon les données publiées par le site Web PowerOutage.us. Jeudi matin, environ 10 000 personnes à New York, New Jersey et Connecticut étaient sans électricité. Cependant, l’offre s’est progressivement rétablie tout au long de la journée dans cette zone.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a signalé le décès d’au moins 2 personnes à la suite des tempêtes de neige, mais n’a pas précisé les causes de ces décès.

Dans le comté de Clinton, en Pennsylvanie, un accident sur l’Interstate 80 avec plusieurs dizaines de véhicules impliqués a fait 2 morts.

Divers accidents

Pour sa part, dans le comté de Snyder un conducteur qui est entré en collision avec sa voiture est décédé après avoir perdu le contrôle en conduisant dans la neige.

Aussi, en Pennsylvanie un Homme écrasé par un chasse-neige dans le nord de Versailles mardi soir.

Dans l’état de Virginie, il est décédé un jeune de 19 ans dans l’un des 200 accidents de la route enregistré par les chutes de neige. Dans cet état, plus de 15 000 foyers étaient sans électricité ce jeudi.

Pendant ce temps, dans le New Jersey, le gouverneur, Phil Murphy, a déclaré mercredi matin l’état d’urgence en raison de chutes de neige et a décrété la fermeture des bureaux du gouvernement de l’État.