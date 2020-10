Un groupe de policiers lors d’une opération déployée lors des manifestations organisées à Philadelphie en mai 2020 à la suite de la mort de George Floyd

La police de Philadelphie a fait état ce mardi de l’arrestation de 91 personnes après deux jours de manifestations, qui ont abouti dans certains cas de vandalisme et de pillage, en raison de la mort lundi aux mains de deux agents d’un citoyen afro-américain qui portait un couteau et “il le brandissait et l’agitant de façon erratique.”

Parmi les détenus, précisent les autorités, des accusations ont été portées contre onze d’entre eux pour des crimes d’agression contre des policiers, et 76 autres pour vol qualifié, après que certaines des manifestations et des marches pacifiques ont abouti au pillage, comme indiqué. la chaîne américaine CNN.

Lundi soir, les agents impliqués ont reçu un appel pour avertir que dans l’ouest de la ville, un homme afro-américain, Walter Wallace Jr., se trouvait à la périphérie de leur maison avec un couteau qu’il agita et brandissait de manière “erratique”. .

Une vidéo enregistrée avec un téléphone portable et diffusée sur les médias et les réseaux sociaux montre comment les agents demandent à un Wallace nerveux, qui n’arrête pas de se déplacer entre les voitures garées, de laisser tomber le couteau. Cependant, la victime avance vers eux, qui finissent par tirer.

“QUESTIONS DIFFICILES À RÉPONDRE”

Le maire de Philadelphie, le démocrate Jim Kenney, a déclaré que la vidéo de la fusillade «présente des questions difficiles auxquelles il faut répondre», bien que le syndicat de police qui les représente ait défendu leurs actions et demandé à la communauté de «patience» tout en enquêter plus attentivement sur ce qui s’est passé.

«Nos policiers sont vilipendés pour avoir fait leur travail et assuré la sécurité de la communauté après avoir été confrontés à un homme avec un couteau. Nous soutenons et défendons ces officiers, car ils sont également traumatisés par leur implication dans une fusillade mortelle », ont-ils dit de ce syndicat.

En attendant que les évaluations soient rendues publiques après avoir examiné les images des caméras portées par les agents, le procureur de district Larry Krasner et la commissaire de police Danielle Outlaw ont souscrit aux propos du maire Kenney et ont souligné que le la vidéo enregistrée par un témoin “laisse des questions très sérieuses qui nécessitent une réponse”.

Devant l’indignation des manifestants et les questions et critiques lancées par la disproportion dans la réponse dans laquelle les agents auraient encouru, Outlaw a expliqué que les deux policiers n’étaient pas équipés de pistolets Taser avec lesquels ils pourraient réduire Wallace.

De leur côté, les parents du défunt ont demandé ce mardi soir de calmer la communauté et se sont distancés des actes de vandalisme, car ceux-ci n’ont rien à voir avec la mémoire de leur fils.

La mère de la victime, qui dans la vidéo publiée montre comment elle essaie de rassurer Wallace, a déclaré qu’elle avait informé la police des problèmes de santé mentale de son fils “à plusieurs reprises”.

L’avocat de la famille Wallace a rapporté que les parents ont appelé une ambulance en raison de l’une de leurs fréquentes crises de santé mentale avant que les événements mortels ne se produisent.

PROTESTATIONS CONTRE LA VIOLENCE POLICIÈRE

Ces derniers mois, et avec les prochaines élections présidentielles en toile de fond, il y a eu une augmentation de la violence et des problèmes raciaux que les États-Unis entraînent, puisque le 25 mai, George Floyd est mort asphyxié sous le genou d’un agent. de la police de Minneapolis, déclenchant des mobilisations et des manifestations non seulement dans tout le pays, mais aussi dans le monde entier.

Le mois dernier, les rues de Louisville, dans l’état du Kentucky, ont été le théâtre de plusieurs jours consécutifs de manifestations et de mobilisations pour protester contre la décision judiciaire de laisser sans inculpation deux des trois policiers ayant participé à la fusillade qui a mis fin à leurs jours. par Breonna Taylor.

La jeune urgentiste de 25 ans a été abattue dans sa propre maison en mars lorsque trois policiers en civil sont entrés chez elle, selon les premières enquêtes, par erreur, prenant son petit ami pour une autre personne, qui pensait être des intrus. , a tiré un coup de semonce, déclenchant une fusillade qui a mis fin à sa vie.

Des centaines de personnes ont depuis été arrêtées à travers le pays pour avoir participé à des manifestations contre la violence policière et le racisme, après que certaines d’entre elles aient conduit à des affrontements avec les autorités.

En août, les manifestations contre la mort de Jacob Blake, qui a été abattu sept fois dans le dos devant ses enfants par un policier du Wisconsin, ont déclenché une série d’émeutes au cours desquelles deux personnes sont mortes après avoir été abattues par un policier. Un suprémaciste blanc de 17 ans, sur lequel ils ont porté jusqu’à six chefs d’accusation, dont un meurtre au premier degré.

