Policiers somaliens. . / Elyas Ahmed / Archives

Mogadiscio, 28 novembre . .- Au moins sept personnes sont mortes vendredi soir et dix autres ont été blessées dans un attentat suicide perpétré contre un glacier à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, a rapporté le service d’ambulance Aamin, cité aujourd’hui par les médias locaux.

L’attaque a secoué le glacier «Gelato Divino», un établissement populaire situé sur la route très fréquentée menant à l’aéroport international de la capitale somalienne.

Selon des témoins, un homme est entré dans l’établissement et a fait exploser les explosifs attachés à son corps.

La plupart des victimes sont de jeunes adultes et des dirigeants communautaires, y compris un responsable de l’ambassade de Somalie en Éthiopie, ont rapporté les médias locaux, désignant le groupe djihadiste Al Shahab comme un possible coupable de l’attaque.

L’attaque a eu lieu quelques heures après que le secrétaire américain à la Défense par intérim, Christopher Miller, ait effectué une visite surprise à Mogadiscio.

L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Somalie, Nicolás Berlanga, a condamné aujourd’hui “l’attaque barbare” et a adressé ses condoléances aux familles des victimes.

“Nous tous qui travaillons pour une Somalie prospère et stable sommes attristés ce matin par la perte de vies humaines. Mais notre espoir est plus fort que sa rage aveugle”, a déclaré Berlanga en référence à ceux qui cherchent à déstabiliser le pays.

LE PREMIER MINISTRE A PLAIDÉ L’UNITÉ CONTRE LE TERRORISME

Le Premier ministre de la Somalie, Mohamed Hussein Roble, a également condamné l’attaque et appelé à l’unité dans la «lutte contre le terrorisme» dans ce pays de la corne de l’Afrique, qui prévoit d’organiser des élections législatives en décembre et des élections présidentielles en février 2021. .

Mogadiscio subit de fréquentes attaques d’Al Shabab, une organisation affiliée depuis 2012 au réseau terroriste Al-Qaïda, qui contrôle les zones rurales du centre et du sud de la Somalie.

Les insurgés ont l’intention de créer un État islamique wahhabite (ultra-conservateur) en Somalie.

Son pire massacre a eu lieu en octobre 2017, lorsque l’explosion de deux camions piégés dans la capitale a coûté la vie à plus de 500 personnes, bien que le groupe n’ait jamais reconnu officiellement la responsabilité de cette attaque.

La Somalie vit dans un état de guerre et de chaos depuis 1991, lorsque le dictateur Mohamed Siad Barre a été renversé, laissant le pays sans gouvernement efficace et aux mains des milices islamistes et des seigneurs de guerre.