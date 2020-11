Au moins sept détenus au Chili dans les manifestations contre le blocus de Piñera de la retraite anticipée des pensions.

Carabineros de Chile a rapporté ce mercredi avoir arrêté sept personnes pour les altercations et affrontements enregistrés dans la capitale, Santiago, dans une nouvelle journée de manifestations où le Les manifestants rejettent la décision du président, Sebastián Piñera, de bloquer le projet de loi qui permettrait un deuxième retrait anticipé du fonds de pension.

Via votre compte Twitter, l’institution de police a signalé que “dans le contexte des troubles à l’ordre public enregistrés à Alameda (l’artère principale du centre-ville de Santiago), sept détenus sont actuellement enregistrés”.

Malgré le nombre de détenus offerts par les Carabineros, le journal local «La Tercera» le relève à 20 heures lors des altercations de mercredi, dissoutes par la police avec des gaz lacrymogènes.

Depuis une semaine, les manifestations habituelles qui ont eu lieu depuis la célébration du plébiscite se sont déplacées de la Plaza Baquedano aux abords du Palacio de La Moneda, où ce mercredi des clôtures de périmètre ont été installées au siège du gouvernement.

Pour disperser les concentrations, Carabineros a utilisé des camions-citernes et des gaz lacrymogènes, auxquels les manifestants ont répondu en installant des barricades et en allumant de petits feux de joie dans les rues entourant le palais du gouvernement, ainsi qu’en lançant des objets sur les agents, comme ramasser «La Tercera».

Les troubles ont également affecté les transports en commun de la capitale, car l’accès aux gares Universidad de Chile et Santa Lucía a été fermé., tandis que le ministère des Transports a détourné le trafic dans le secteur d’Alameda où se concentraient les manifestations.

A cette occasion, les manifestants ont manifesté leur rejet de l’opposition de Piñera au nouveau projet de loi, présenté par l’opposition, qui permettrait un deuxième retrait anticipé de la caisse de retraite jusqu’à 10% des sauts accumulés dans leur comptes, comme moyen de venir en aide aux familles les plus démunies au milieu de la crise économique provoquée par la pandémie.

En ce sens, le président a demandé à la Cour constitutionnelle de décréter l’initiative de retrait de 10% des administrations des caisses de retraite (.) comme inconstitutionnelle, alors qu’il a défendu le projet présenté par le gouvernement qui “Il accorde un soulagement significatif aux personnes qui en ont le plus besoin, protège mieux les retraites actuelles et futures, n’accorde pas d’avantages fiscaux injustifiés aux secteurs à revenu élevé et permet de récupérer l’épargne.”

L’Union portuaire chilienne (UPCH) avait également convoqué une journée de grève dans les ports du pays pour protester contre le gouvernement et son rejet du plan de retrait des retraites.

Ce jeudi, les deux plans présentés pour retirer 10% des fonds de pension sont votés au Sénat, l’un proposé par l’opposition et l’autre par l’administration Piñera. Les deux projets auraient besoin de trois sénateurs de l’autre côté pour que leurs projets respectifs soient approuvés, ce qui, pour le moment, semble assez difficile à réaliser, selon la presse chilienne.

Dans l’image, le président du Chili, Sebastián Piñera

PIÑERA QUALIFIE CARABINEROS COMME “LA PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE DE LA DÉMOCRATIE”

Aussi ce mercredi, Piñera a assuré vouloir «que tous les mousquetons peuvent aller travailler en toute sécurité et rentrer chez eux en toute sécurité », des déclarations faites après des critiques, tant au niveau national qu’international, des actions de l’institution lors des manifestations qui ont eu lieu au Chili après la flambée sociale.

Lors de la cérémonie de passation de commandement des Carabineros, au cours de laquelle le nouveau directeur général de l’institution Ricardo Yáñez a assumé, Piñera a assuré que la police est “La première ligne dans la défense de nos libertés et de notre paix, (…) notre démocratie et notre état de droit.”

Les douze derniers mois, le président a poursuivi, «Ils ont été extrêmement difficiles pour tous les Chiliens, mais surtout pour les 60 000 hommes et femmes qui composent les Carabineros du Chili. Ils ont été réclamés au maximum et ont dû payer des prix très élevés ».

Carabineros de Chile a accumulé d’innombrables plaintes pour usage excessif de la violence et des violations des droits de l’homme, émanant d’organisations nationales et internationales. La police a été l’une des principales personnes mises en évidence par la violence générée l’année dernière lors de la flambée sociale qui a généré les plus grandes mobilisations de l’histoire récente du Chili, bien qu’elle ait eu le soutien du président à tout moment.

(Avec des informations d’Europa Press)

