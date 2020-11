Le moment où la marine a saisi de la drogue et du carburant volé dans la mer de Baja California Sur (Archive)

Entre cinq et 15 jours, c’est le temps qu’il faut pour transférer des médicaments d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud vers le Mexique, les États-Unis étant la destination finale.

Selon un rapport du Millénaire, les organisations criminelles internationales utilisent actuellement différentes routes maritimes pour transporter la cocaïne, la marijuana, le verre, le fentanyl et l’héroïne. Tous ces médicaments arrivent de pays comme le Costa Rica, El Salvador, le Pérou, l’Équateur et la Colombie. L

Ils soulignent également que, à travers des vedettes rapides, des yachts, des voiliers et des sous-marins, la drogue transite par la mer des Caraïbes jusqu’à ce qu’elle atteigne le Yucatan et le Quintana Roo. Alors qu’à travers le Pacifique, il atteint les États du Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur et Baja California.

De même, lesdits médias citent le Centre maritime international d’analyse contre le trafic de drogue (Cimcon) de Colombie, qui indique qu’en raison de sa situation géographique et de sa géographie stratégique, le Mexique est un «territoire essentiel» pour les organisations criminelles transnationales.

«Les marchandises illégales sont transportées par des navires marchands, des conteneurs, des voiliers et des yachts; tandis que les points de départ des vedettes rapides, semi-submersibles et submersibles dans la jungle des zones côtières d’accès difficile », ajoute The Dynamics of Maritime Drug Trafficking, de Cimcon.

Alors ils localisent sept routes maritimes Par lequel toutes les drogues atteignent le pays aztèque.

Le plus rapide, soulignent-ils, est celui qui commence à Buenaventura, en Colombie. Le support qui transporte la marchandise des criminels arrive en 24 heures environ au Costa Rica ou au Salvador. Là, ils en profitent pour faire le plein puis ils traversent les Caraïbes vers le Yucatan ou le Quintana Roo en quatre jours

Un autre itinéraire commence à Las Esmeraldas, en Équateur. Les bateaux partent de là pour le Guatemala et le Chiapas, sur une route sur laquelle ils visitent cinq fournitures et voyagent en sept jours. Toujours en Equateur, à partir de San Lorenzo, commence un autre itinéraire qui se termine sur les côtes d’Oaxaca et de Guerrero après huit jours de navigation.

(PHOTO: Germán Romero / CUARTOSCURO.COM)

Également d’Equateur et de Porto Rico, après neuf jours de voyage, les bateaux à destination du Michoacán et du Guerrero arrivent. D’autres vont à Jalisco et Sinaloa, cela prend environ 11 jours de voyage. Alors que d’autres envois qui partent d’Ayampe, en Équateur, après 15 jours, arrivent à Sonora et dans toute la péninsule de Baja California.

De plus, ce qui est frappant dans ce mode de transport, c’est que l’utilisation de yachts, de voiliers et même de sous-marins ou de bateaux de pêche, est dans l’intention que la drogue transportée passe inaperçue. Ainsi, selon le rapport Millennium, les bateaux rapides – par exemple – sont utilisés pour parcourir de longues distances et en raison de leur vitesse, ils sont les plus utilisés, en plus d’avoir la capacité de transporter jusqu’à deux tonnes de drogue. Les yachts ont la même capacité, qui sont principalement utilisés dans les Caraïbes et vers la péninsule de Basse-Californie. L’avantage de ces transports est qu’ils peuvent passer par des moyens touristiques et ne peuvent pas être suivis ou réglementés.

Avec la possibilité de transporter jusqu’à sept tonnes de drogue et d’avoir une navigation automatique, les criminels utilisent des sous-marins et des semi-submersibles, car ils sont également les moins détectés par les travaux de renseignement, du fait qu’ils transitent par les eaux internationales et de leur navigation sous l’eau.

Les États-Unis saisissent des milliers de kilos de drogue en mer et arrêtent des trafiquants de drogue (. / Brandon Murray / US Coast Guard)

D’autres qui n’ont pas de système d’identification automatique sont les thoniers et les crevettiers, ils sont donc devenus une option largement utilisée pour le transport de drogues telles que la cocaïne et la marijuana.

Et, comme ils sont au Mexique, ils terminent ce processus et en entament un autre dans lequel les drogues sont emmenées sur des pistes pour être transférées par avion vers d’autres villes mexicaines et aux États-Unis.

Les principaux points de décollage de la drogue se situent sur les côtes du Pacifique, dans des États tels que Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca et Chiapas. Le Cimcom souligne que “Le contrôle des territoires dans ces régions et routes est soumis à des organisations criminelles transnationales”.

