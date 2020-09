Les incendies de forêt ont continué de faire rage dans toute la Californie et le nord-ouest du Pacifique mercredi, tuant au moins six personnes et dévastant une demi-douzaine de villes de l’Oregon.

La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a déclaré qu’au cours des dernières 24 heures, l’État avait « subi un incendie sans précédent avec des dégâts importants et des conséquences dévastatrices ».

« Cela pourrait être la plus grande perte de vies humaines et de biens en raison des incendies de forêt dans l’histoire de notre État », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

Dans l’État de Washington, la commissaire aux terres publiques Hilary Franz a déclaré qu’un enfant était mort dans l’un des plus grands incendies de forêt de l’État, l’incendie de Cold Springs, d’une superficie de 163 000 acres. L’incendie brûle à mi-chemin entre Spokane et Seattle. Franz n’a pas donné de détails mais a déclaré qu’elle était dévastée par la mort.

«La douleur que traverse la famille est insondable», dit-elle.

Dans l’Oregon, des incendies de forêt à l’est de la capitale de l’État ont ravagé la petite ville de Lyon, tuant Wyatte Tofte, 12 ans, et sa grand-mère, Peggy Mosso, selon le père du garçon, Christopher Tofte. La mère du garçon, Angela Mosso, a subi de graves brûlures et est dans un état critique, a-t-il déclaré.

Et dans le comté de Butte, en Californie, où l’incendie le plus meurtrier jamais enregistré dans l’État a tué 85 personnes et a pratiquement détruit la ville de Paradise il y a deux ans, les restes de trois personnes ont été retrouvés mercredi après qu’un incendie de forêt a brûlé dans la région, a déclaré le shérif Kory Honea aux journalistes. .

Deux personnes ont été retrouvées au même endroit, a déclaré Honea. Le troisième a été trouvé ailleurs. Honea a refusé de fournir des détails supplémentaires jusqu’à ce que les restes soient identifiés.

Dans le sud de l’Oregon, les responsables de la ville de Talent ont dit à leurs 6600 habitants de rester en dehors des limites de la ville car il y a peu d’électricité et qu’il n’est pas sûr de contourner les lignes électriques tombées.

Alors que l’hôtel de ville, le service de police et d’autres bâtiments gouvernementaux ont survécu, il y avait des quartiers entiers et des blocs d’entreprises complètement détruits par l’incendie.

« L’incendie a ravagé le cœur de notre corridor (Oregon Route) 99 », a déclaré le maire de Talent Darby Ayers-Flood à NBC News. « Là où ça a brûlé, ça a brûlé complètement et totalement. Je suis épuisé et choqué par ça. »

Les responsables de la ville espéraient que leurs habitants à action rapide, qui ont évacué mardi et mercredi, maintiendraient les décès à zéro.

« Je crois que presque tout le monde est en sécurité, cela aurait pu être bien pire », a déclaré Ayers-Flood.

Brown a promulgué un acte d’incendie d’incendie pour la première fois dans l’histoire de l’État, avec au moins 35 incendies brûlant plus de 300 000 acres de terre dans l’Oregon.

« Notre priorité numéro un en ce moment est de sauver des vies », a déclaré Brown sur Twitter mercredi. Au cours de la conférence de presse, elle a déclaré que six villes des comtés de Marion, Lane et Jackson ont été «substantiellement détruites».

Pendant ce temps, sur la route de Medford, les habitants de l’extrémité sud de la ville ont reçu l’ordre d’évacuer mercredi alors que l’incendie d’Almeda se dirigeait vers le nord.

Et pour aggraver les choses, un autre incendie surnommé l’incendie d’Obenchain gagnait en force au nord de Medford, selon la gestion des urgences du comté de Jackson, ce qui a suscité davantage d’ordres d’évacuation.

«Niveau 3 (ordre d’évacuation), c’est aussi grave que possible», a déclaré Rudy Owens, porte-parole du bureau du commissaire des incendies de l’Oregon, à propos des mesures d’urgence prises à Medford et dans les environs.

D’énormes bandes de broussailles sèches à l’amadou à travers l’ouest des États-Unis étaient en feu mercredi alors que les pompiers luttaient contre les flammes, le temps chaud et les vents violents.

Il y avait 14000 pompiers sur les lignes en Californie alors que 28 incendies de forêt étaient hors de contrôle, selon le Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie (Cal Fire).

Près de la frontière de l’Oregon, un incendie qui a éclaté lundi avait explosé sur 30000 acres mercredi et détruit environ 150 maisons dans la petite communauté de Happy Camp, a déclaré le service forestier américain.

Dans la partie centrale de l’État, le Creek Fire avait consommé près de 167 000 acres mercredi soir, ont indiqué des responsables. Dans le comté de Butte, l’incendie qui a tué trois personnes, le Bear Fire, a déclenché des avertissements d’évacuation pour une partie de la ville de Paradise.

Fait remarquable, trois autres incendies continuent de brûler mercredi – les incendies du complexe d’août, du complexe SCU Lightning et du complexe LNU Lightning – ont été classés comme les deuxième, troisième et quatrième plus grands incendies de forêt de l’histoire de l’État, ont déclaré les pompiers mercredi.

Avant mercredi, des incendies de forêt avaient tué huit personnes en Californie, dont cinq lors de l’incendie de LNU, qui avait été déclenché par un rare orage d’été le mois dernier. L’État a vu un record de 2,5 millions d’acres brûler cette année.

Alors que ces flammes brûlaient bien à l’extérieur des plus grandes villes de l’État, leur fumée avait enveloppé de grands noyaux urbains.

Une étrange lueur orange et brune a rempli le ciel au-dessus de la région de la baie, un mélange de brouillard et de fumée des incendies qui ont plongé San Francisco dans une brume perpétuelle de couleur rouille mercredi.

Citant les «conditions d’incendie sans précédent» et «historiques» en Californie, 10 forêts nationales ont été fermées mercredi, ce qui signifie que les 18 forêts nationales de l’État ont été fermées.

«Ces fermetures temporaires sont nécessaires pour protéger le public et nos pompiers, et nous les maintiendrons en place jusqu’à ce que les conditions s’améliorent et nous sommes convaincus que les visiteurs de la forêt nationale peuvent recréer en toute sécurité», a déclaré le forestier régional Randy Moore dans un communiqué.

Les incendies de forêt dans l’État de Washington ont également continué de brûler mercredi, avec plus de 576400 acres carbonisés depuis qu’une série d’incendies ont été déclenchés le jour de la fête du Travail, a déclaré le porte-parole du département d’État des Ressources naturelles, Joe Smillie.

Dans la petite communauté de Malden, près de la frontière de l’État de l’Idaho, la plus grande partie de la ville a été détruite par un incendie rapide qui a balayé la région lundi. Larry Frick, qui est resté et a combattu l’incendie alors qu’il entourait sa maison, a comparé la scène de mercredi à une zone de guerre.

« Il y a eu des explosions qui se sont déroulées sans arrêt et des explosions très importantes où je pouvais la sentir secouer le sol », a-t-il déclaré dans une interview.

Frick a déclaré qu’il avait essayé de sauver la maison de son voisin, mais les flammes du vent ont rugi à travers sa façade, réduisant la structure en gravats en quelques minutes. L’incendie, qui a détruit 98 bâtiments, était passé à près de 18 000 acres mercredi, ont déclaré les responsables des incendies.