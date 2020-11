Le condamné José Solá Torino (@fmcapitalsalta)

La Cour suprême de justice de la Nation a signé la peine de six ans de prison prononcée par le Tribunal Oral Fédéral de Salta contre l’ancienne femme de chambre fédérale José Antonio Solá Torino, qui avait été reconnu coupable d’avoir reçu des pots-de-vin d’un trafiquant de drogue pour lancer un mandat d’arrêt contre lui. Lorsque la police de sécurité de l’aéroport (PSA) est arrivée à son domicile pour l’arrêter – et ainsi commencer à purger sa peine – Solá Torino s’est suicidé.

Les juges de la Cour Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda et Horacio Rosatti Ils ont rejeté le recours de Solá Torino contre le rejet de l’appel extraordinaire signé par la Chambre I de cassation, qui avait confirmé en décembre 2017 la peine de six ans de prison de mise en conformité effective prononcée par le Tribunal oral fédéral de Salta en 2016.

L’enquête menée par le procureur de Salta Image de balise Ricardo Toranzos a déterminé qu’en 2007, Solá Torino avait collecté un pot-de-vin de 15000 pesos pour lever le mandat d’arrêt qui pesait sur José Miguel Farfán, qui en 1999 avait été condamné pour trafic de 400 kilos de drogue. Farfán, décrit par Salta comme le plus important trafiquant de drogue de la région, est maintenant en détention.

Le réseau a été découvert en raison du fait que la police de sécurité de l’aéroport (PSA) a procédé à des écoutes téléphoniques sur des femmes de l’environnement de Farfán. À l’époque, Farfán, qui était un fugitif, avait besoin de la levée de son mandat d’arrêt parce qu’il devait personnellement récupérer une cargaison de cocaïne qu’il avait envoyée en Europe.

Dans l’un de ces appels, les femmes l’ont mis en contact avec celui qui allait résoudre le problème de la capture. Pour les enquêteurs, il n’y avait aucun doute, c’était Solá Torino, alors présidente du seul tribunal oral fédéral de Salta qui était en charge des affaires de trafic de drogue. L’ancien juge était également en charge de l’exécution des peines. Solá Torino avait 68 ans et avait comparu devant le tribunal en raison de ses relations étendues avec la direction du parti Salta Justicialista.

Dans les écoutes téléphoniques, il a été déterminé que Solá Torino avait alerté les femmes dans l’environnement de Farfán de l’enquête. Toranzos a demandé la perquisition des maisons des femmes et derrière des masques qui décoraient le salon, ils ont trouvé les documents signés par Solá Torino qui ordonnaient la cessation de la capture de Farfán. Le paiement avait été – en principe – de 15 000 pesos. Le juge les avait vendus.

Le premier juge de l’affaire, Abel CornejoIl s’est excusé parce qu’il connaissait Solá Torino. Le deuxième juge Miguel Medina Il a jugé Solá Torino pour le crime de corruption aggravée. Malgré les poursuites, le Conseil national de la magistrature ne l’a pas suspendu. Il est resté juge d’un tribunal oral fédéral poursuivi pour corruption. L’accusation a été confirmée par la Chambre fédérale de Salta et alors seulement le Conseil de la magistrature l’a suspendue. Solá Torino a démissionné et, laissé sans juridiction, il n’a été détenu que quelques semaines.

En 2010, l’affaire a été jugée, mais ce n’est qu’en 2016 que le débat oral et public a commencé. Dans le procès Toranzos accusé avec les procureurs généraux Carlos Amad et Francisco Snopek. Il a été condamné à six ans de prison. Et il a fait appel à la cassation.

Procureur de Salta Ricardo Toranzos

La chambre de cassation qui a réexaminé la condamnation en 2017 était composée de Eduardo Riggi, Ana María Figueroa et Liliana Catucci. À ce moment-là, ils étaient très durs contre Solá Torino, qui au moment de recevoir le pot-de-vin était une femme de chambre fédérale. “Dans le cas analysé ici, le juge n’a pas rempli ses fonctions dans le domaine du contrôle de l’exécution de la peine d’une personne condamnée pour un crime (un crime grave, il faut ajouter) avec fidélité et respect de la loi”, a déclaré l’un des les votes. Et il a ajouté: «Au contraire, il a agi de la vénalité parce qu’en échange d’une somme d’argent, il a émis un ordre en violation de la loi et ainsi, en plus, il a trahi les principes d’éthique et de rectitude qui lui ont été imposés, en même temps que il porte préjudice à l’État en tant que gardien légitime de l’administration de la justice et de la société dans son ensemble ».

Après que la cassation lui ait refusé le recours extraordinaire, le condamné a déposé une plainte auprès de la Cour suprême, qui a ouvert le recours en 2018. Après avoir ouvert la plainte, la Cour l’a rejetée dans l’arrêt signé avant-hier.

Une fois que la justice de Salta a été informée de la décision de la Cour suprême de justice de la Nation, le procureur Amad a demandé l’arrestation immédiate de Solá Torino. Le tribunal oral fédéral I de Salta a émis vendredi après-midi le mandat d’arrêt qui a été reçu par le PSA. Lorsque les membres de cette force de sécurité sont arrivés au domicile de Solá Torino – après minuit – personne n’a répondu aux appels. Ils ont demandé à la justice d’ouvrir la porte et d’entrer. Quand ils sont entrés, ils ont entendu une détonation. Et puis – selon des sources judiciaires de Salta expliquées à Infobae,– Solá Torino a été retrouvée morte. Il s’était suicidé.

Treize ans après avoir découvert que Solá Torino collectait des pots-de-vin d’un trafiquant de drogue et alors qu’il était sur le point de commencer à purger sa peine de six ans de prison, l’ancien juge s’est suicidé.

